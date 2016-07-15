Home Protagonisti Kobe Bryant a Milano per il clinic con Ettore Messina

di Redazione 15/07/2016

Kobe Bryant porterà a Milano la sua 'Kobe Academy' con la presenza di Ettore Messina I fan di Kobe Bryant dovranno segnare in rosso la data del 22 luglio sul calendario. Per quella data l'ex stella dei Los Angeles Lakers sarà a Milano per un evento firmato dalla Nike, il colosso dell'abbigliamento sportivo e main sponsor proprio dell'asso americano. Proprio nel capoluogo lombardo si terrà una tappa del tour che porterà Kobe Bryant in giro per il mondo con la sua 'Kobe Academy' che insegnerà il basket in varie latitudini del pianeta. Il clinic avrà la location ufficiale al Palalido di Piazza Carlo Stuparich (fermata Lotto) e vedrà anche la partecipazione del tecnico azzurro Ettore Messina che coadiuverà Kobe Bryant nella sua accademia della pallacanestro per insegnare i fondamentali a tutti gli appassionati che sceglieranno di prendere parte all'evento. Una vera e propria chicca per gli appassionati di pallacanestro di tutta Italia che potranno usufruire dei consigli prezioni di due icone del basket mondiale per migliorare il proprio bagaglio tecnico. Per registrarsi all'evento e prenderne parte occorre cliccare sul sito ufficiale della Nike, alla pagina 'registrazione eventi'. Kobe Bryant 5 volte campione con i Lakers L'ex stella dei Los Angeles Lakers è reduce dalla partecipazione al Nickelodeon kid choice dove il 37enne fuoriclasse è stato premiato, ricevendo l'alloro dalle mani della cantante Zendaya e subito dopo è stato ricoperto da una cascata d'oro sotto forma di spruzzi dorati. Un premio alla sua lunga e scintillante carriera in Nba durata 20 anni e condita da 18 convocazioni per l'All Star Game, e il premio come Mvp delle finali Nba in due occasioni. Bryant ha anche vinto per due volte la medaglia d'oro alle Olimpiadi, trionfando con la nazionale degli Stati Uniti. Figlio d'arte (il padre Joe ha giocato a lungo in Italia) Kobe Bryant è cresciuto cestisticamente proprio in Italia. Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia sono state le 4 tappe che hanno preceduto la fortunata carriera nelle file dei Los Angeles Lakers con i quali ha vinto per 5 volte il titolo nazionale.