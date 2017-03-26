Beal abbatte i Cavs, San Antonio si impone su New York

Lo scontro contro Washington non era affatto semplice, dato che i capitolini sono senza dubbio una delle squadre migliori di questa NBA. Ma il ko interno subito da LeBron e soci assottiglia ancora di più il vantaggio in classifica dei campioni in carica sui, che si è ormai ridotto a mezza partita. L'hanno vinta i Wizards 127-115, l'ha vinto soprattutto uno stratosferico Wall, dominatore assoluto nel match della Quicken Loans Arena:. Cleveland si avvia a chiudere un marzo inguardabile, caratterizzato da 8 sconfitte in 14 partite e da una tenuta difensiva da team relegato nei bassifondi. Washington, come detto, può godersi Wall ma anche un collettivo che merita ampiamente i risultati che sta ottenendo. Basti pensare che sono sette i giocatori Wizards ad andare in doppia cifra: oltre a Wall,, capace di mettere a segno 16 punti (oltre a 7 rimbalzi). I capitolini sono stati estremamente bravi a ricacciare indietro ogni tentativo di rimonta dei Cavaliers, in particolare nell'ultimo quarto, quando i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto per evitare la debacle.E intanto Boston si avvicina sempre di più, così come lo "scontro diretto" del 5 aprile al TD Garden. Da Est a Ovest, dove San Antonio non molla la presa e continua a tenere il fiato sul collo di Golden State., ma anche con il contributo importante di Gasol e Lee. I motivi del ko per i Knicks sono da ricercare nell'assenza pesante di Carmelo Anthony e nel pessimo primo quarto disputato dagli uomini di coach Hornacek. Vince anche Portland: 112-100 su Minnesota, 32 punti di McCollum.