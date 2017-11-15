Home NBA Boston inarrestabile: 13 vittorie di fila! E ora supersfida con i Warriors

Boston inarrestabile: 13 vittorie di fila! E ora supersfida con i Warriors

di Redazione 15/11/2017

I Celtics hanno fatto tredici. Un filotto pazzesco quello di Boston, che anche ieri sera è riuscita ad imporsi a Brooklyn contro i Nets (109-102): ora l'attenzione è catalizzata interamente sulla supersfida di giovedì prossimo, quando al TD Garden arriveranno i Golden State Warriors. E c'è già chi parla di "finale anticipata"... Sta di fatto che ieri i Celtics hanno inanellato il tredicesimo successo di fila: numeri da capogiro, che non arrivano di certo per caso. Coach Stevens può contare su un roster di grande qualità e su un gruppo che diventa via via sempre più coeso: lo dimostra il fatto che Boston ha ottenuto vittorie importanti anche senza uomini del calibro di Hayward, Horford e soprattutto Kyrie Irving. L'ex Cavs ieri ha fatto il suo rientro sul parquet dopo lo stop forzato contro Toronto per l'involontaria gomitata rifilatagli dal compagno di squadra Aron Baynes nel match precedente. Irving, munito di mascherina protettiva, ha sbaragliato la retroguardia dei Nets mettendo a referto 25 punti, oltre a 5 assist. Vero che coach Atkinson ha dovuto rinunciare a D'Angelo Russell, probabilmente l'uomo più in forma della franchigia newyorkese, ma contro questi Celtics ogni argine sembra non resistere. Dopo il 52 pari del primo tempo, Boston aumenta il ritmo nella ripresa e vola sul +13. Brooklyn non molla: a due minuti dal termine i padroni di casa si riportano a sole 5 lunghezze, ma Boston controlla con intelligenza e mette in ghiaccio il risultato. Non bastano ai Rockets i 38 punti (e 11 assist) di James Harden per avere ragione dei Toronto Raptors (113-129). Houston si ferma dopo sei vittorie consecutive, a causa di inusuali amnesie difensive che hanno spianato la strada a DeRozan e compagni. Uno strepitoso LaMarcus Aldridge trascina San Antonio alla vittoria esterna sul parquet dei Dallas Mavericks (91-97): 32 punti per la stella degli Spurs, che inguaiano sempre più i Mavs, giunti ormai alla 13esima sconfitta in 15 gare.