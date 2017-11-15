Home Eurolega Champions League, italiane ok: vince la Reyer Venezia, primo sigillo per Capo d'Orlando

di Redazione 15/11/2017

Due successi nel martedi di Champions per Capo d'Orlando e Reyer Venezia, per i siciliani è il primo trionfo europeo. Successi per la Reyer Venezia e Capo D'Orlando nel martedi di Champions League. I lagunari vincono per 70-67 grazie ad una tripla di Orelik a soli 2 centesimi dalla fine. Per la squadra di coach De Raffele si tratta della quinta vittoria europea nel girone C. I veneziani hanno tenuto in mano per lungo tempo l’inerzia volando sul +16 (18-2) in apertura. Superato il disorientamento iniziale, il Bayreuth inizia a difendere con più ordine, trovando anche la via del canestro con continuità risalendo fino al 23-17 piazzando un break di 10-0 negli ultimi tre minuti del quarto. Poi la gara prosegue sui binari di un perfetto equilibrio. Alla terza sirena, la Reyer Venezia conduce per 56-51 non dando mai la sensazione di potere prendere il largo. Bayreuth ci crede e nel finale sfiora anche l'impresa. Seiferth porta i tedeschi a solo due punti di distacco (67-65). Sbaglia Johnson da 3, Seiferth fallisce un tap-in comodo per pareggiare ma è Cox che sul finire timbra l’aggancio (67-67) rendendo ormai quasi certi i supplementari. Ma una tripla in avvitamento di Orelik a 2 centesimi dalla fine, fa esplodere il Taliercio, ricacciando indietro le velleità di successo degli ospiti. Finisce 70-67 con Orelik e Biligha migliori marcatori veneti con 12 punti a testa. Il top scorer è il tedesco Amaize con 22 punti. Colpo a sorpresa anche per Capo d'Orlando che conquista il primo successo europeo della propria storia, battendo i lettoni del Ventspils con il punteggio di 66-55 in campo avverso. Messinesi quasi sempre avanti nel punteggio, in grado di piazzare un break mortifero nel terzo quarto. Per i siciliani 11 punti di Edwards e Wojciechowski, mentre Delas mette a referto 10 punti.