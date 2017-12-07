Home NBA Cleveland, e sono 13! Ma Boston risponde: Dallas ko (97-90). Durant fa volare i Warriors

Cleveland, e sono 13! Ma Boston risponde: Dallas ko (97-90). Durant fa volare i Warriors

di Redazione 07/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cleveland non si ferma più. Alla Quicken Loans Arena i Cavaliers regolano anche i Sacramento Kings (101-95) e conquistano così il tredicesimo successo consecutivo. Ancora una volta il grande protagonista è LeBron James, capace di trascinare i Cavs con una "quasi tripla doppia": 32 punti (con 12/18 dal campo), 11 rimbalzi e 9 assist. Prestazione davvero scintillante di LBJ, ben supportato nel finale da Kevin Love (18 punti). Sacramento non recita mai la parte della vittima sacrificale. Anzi, dopo un primo tempo di "studio", i Kings passano a condurre le operazioni anche con una certa autorevolezza. La difesa di coach Lue va in difficoltà contro Randolph (18 punti e 6 assist) e Hield (17), e nel secondo quarto gli ospiti si portano sul +9. Il pubblico della QLA trema quando, al rientro sul parquet per il secondo tempo, il divario aumenta: i Kings si portano sul +14 e sembrano in grado di interrompere clamorosamente la lunghissima striscia di vittorie dei padroni di casa. Ma è solo un'illusione. LeBron James sale in cattedra, Love e JR Smith gli danno man forte: ad una quindicina di secondi dalla sirena è proprio LBJ ad infilare il canestro del +5 che spegne definitivamente i sogni degli uomini di coach Joerger. Alla 'tredicesima' dei Cavaliers risponde prontamente Boston, che batte Dallas al TD Garden (97-90) e tiene a debita distanza LeBron e soci. I numeri dei Celtics sono impressionanti: 22esimo successo su 26 gare disputate, sesta vittoria nelle ultime 8, uno score di otto vittorie su otto confronti con le squadre della Western Conference. Dallas si arrende dopo essere stata avanti anche di 12 lunghezze: nella ripresa le triple di Tatum e Horford aiutano coach Stevens, prima del fondamentale contributo di Rozier e Larkin e i colpi decisivi del solito Kyrie Irving. Golden State scende in campo a Charlotte senza Curry e Green, ma basta Kevin Durant per superare nettamente gli Hornets (87-101): l'ex OKC realizza una splendida tripla doppia (35 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e spinge i Warriors verso il ventesimo successo stagionale.