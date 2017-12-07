Home Protagonisti La lettera d'addio di Dawan Robinson: "E' il momento giusto, grazie basket"

di Redazione 07/12/2017

"Il basket è stato tutto per me; essere in grado di giocare così a lungo e di imparare tutto quello che il gioco mi ha permesso di imparare, beh, è stata una benedizione". Comincia così la struggente lettera di Dawan Robinson, che qualche giorno fa ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro all'età di 35 anni. Robinson, originario di Philadelphia, ha disputato l'ultima stagione nelle fila della Scaligera Basket Verona. Nella sua lunga carriera ha vestito anche le casacche di Veroli, Reggio Emilia, Varese e Torino, oltre alle esperienze nei vari campionati europei: Francia, Slovenia, Germania, Polonia, Israele e la stagione 2010-2011 in NBA G-League con gli Erie BayHawks, team di Lakeland (Florida). Robinson dice di aver sempre saputo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. "Però devo dire che non è stato così difficile rendermene conto, sapete? - le parole di Dawan riportate da Baskettime.it - Perché lascio il basket sapendo che è il momento giusto per farlo. E’ ora di fermarmi. Credevo sarebbe stato duro, questo momento, ma ancora non lo è…forse perché non è ancora iniziato a mancarmi il basket". Robinson sottolinea in particolare l'esperienza nella Pallacanestro Reggiana. "Quella sera in cui ci salvammo…con tutta la gente che ha invaso il campo come se avessimo vinto il campionato…è qualcosa che non mi scorderò mai. Mi sono sempre trovato a casa a Reggio, con dei fans incredibili e che mi hanno sempre sostenuto e amato". Ma il 35enne si lascia andare anche ad una nota polemica: "Quando sono venuto a Reggio per la celebrazione dei 40 anni è stato proiettato un video e io non ero presente - racconta con amarezza Dawan - Questo mi ha fatto incazzare e mi ha ferito. Come se non avessi mai giocato lì e come se non avessi contribuito a quella storia. Peccato ragazzi". "Ma questo non cambia l’amore che io provo per Reggio - conclude Robinson - Mi spiace solo non aver potuto giocare un’altra partita al PalaBigi da giocatore biancorosso".