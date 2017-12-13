Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Cleveland supera Atlanta, il ritorno di Leonard non basta agli Spurs

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cleveland supera Atlanta, il ritorno di Leonard non basta agli Spurs
La marcia dei Cleveland Cavaliers sembra davvero inarrestabile. La franchigia dell'Ohio conquista il suo quindicesimo successo nelle ultime 16 gare e prosegue nella sua veemente risalita a Est. La vittoria contro Atlanta (123-114) è arrivata dopo una vera e propria battaglia, dove gli Hawks hanno dato davvero tutto per non uscire sconfitti dalla Quicken Loans Arena. Alla fine, però, l'hanno spuntata i Cavs, grazie soprattutto al solito LeBron James: 25 punti e 17 assist per "The King", ben coadiuvato da Korver (19 punti) e Love (17). Cleveland ha tenuto sempre a debita distanza gli avversari, ma va detto che se gli uomini di Budenholzer giocassero sempre così avrebbero senz'altro un'altra classifica. A pochi minuti dalla fine del terzo quarto il +22 siglato da Calderon sembra chiudere ogni discorso. Invece Atlanta lotta fino alla fine, provando a giocarsela per intero: Prince è particolarmente ispirato (24 punti e 6 assist) e anche Bazemore (20 punti) crea più di un problema alla difesa di coach Lue. Non una grande prova, invece, per Marco Belinelli, che chiude con 3/10 dal campo e otto punti complessivi. Cleveland non si spaventa, resta concentrata anche negli ultimi minuti e porta a casa un'altra importante vittoria. Tutta l'NBA saluta il ritorno in campo di Kawhi Leonard. La stella degli Spurs viene utilizzato con il contagocce da coach Popovich, ma riesce comunque a mettersi in mostra e a dare una mano ai suoi. Tuttavia, San Antonio va ko a Dallas (95-89): per i Mavericks è il quarto successo nelle ultime 5 gare. Gli ospiti dilapidano tutto nel quarto periodo, proprio quando non c'è Leonard: Dallas rimonta e vince, per Popovich è il primo stop dopo 4 vittorie di fila. Ci vogliono 37 punti (e 11 rimbalzi) di Porzingis per consentire a New York di battere i Lakers all'overtime. Finisce 113-109 per i Knicks, che al Madison Square Garden sembrano davvero imbattibili: su 14 gare vinte da NY, tredici sono giunte in casa. Dopo 3 sconfitte consecutive torna a vincere Philadelphia: i Sixers superano Minnesota al supplementare (112-118) nonostante i 38 punti di Butler.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Champions League: Capo d'Orlando centra il secondo successo nel girone

Articolo Successivo

Brescia, che tegola: Abdel Fall fuori dieci settimane

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

05/07/2021

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

22/05/2018

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

21/05/2018