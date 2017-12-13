Caricamento...

Champions League: Capo d'Orlando centra il secondo successo nel girone

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2017

Largo successo per Capo d'Orlando che coglie la seconda vittoria nel girone di Champions League contro i turchi del Gaziantespor.

Capo d'Orlando coglie una gioia europea dopo cinque sconfitte consecutive in Champions League, battendo nettamente in casa per 83-57 i turchi del Gaziantespor. Si tratta complessivamente della seconda vittoria per la squadra siciliana nella fase a gironi, in otto match. Il match per i siciliani, si è messo subito in discesa sin dal primo quarto. Capo d'Orlando ha preso subito le redini del match, ma il Gaziantespor è rimasto sempre ad un'incollatura per gran parte del match. Dalla metà della frazione, è arrivato l’allungo decisivo con un parziale di 22-10 che ha consentito alla squadra allenata da Di Carlo di prendere il largo. Nel secondo quarto l’Orlandina ha più che raddoppiato il proprio vantaggio portandosi sul 25-11 che ha consentito ai padroni di casa di andare al riposo lungo con il tranquillizzante parziale di 47-21. Il terzo e il quarto parziale di fatto non hanno spostato gli equilibri della sfida. Il vantaggio per i siciliani ha superato i 20 punti, Capo d’Orlando ha amministrato il gap prodotto nel primo tempo, per poi mettere il sigillo nel finale alla comoda vittoria che è valsa i due punti in classifica che quantomeno le hanno fatto abbandonare l’ultimo posto della classifica in solitaria, appaiando proprio il Gaziantep a quota 10 punti. Per Capo d’Orlando, si tratta di un'ottima prestazione del giovanissimo lituano Arnoldas Kulboka, che ha realizzato 18 punti e 10 rimbalzi, risultando il top scorer della squadra appena davanti al polacco Jakub Wojciechowski, autore di 17 punti. Tra gli ospiti si sono salvati dal naufragio solo Rudd e Cinko (12 punti a testa).
