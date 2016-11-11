Curry devastante, Golden State tramortisce Denver (125-101)

Sembravano in ripresa i Denver Nuggets di Danilo Gallinari,Specialmente se uno di quei 4 fenomeni è particolarmente ispirato. E ieri Steph Curry lo era eccome:, che sembra essere tornato la furia devastante che abbiamo ammirato nel campionato passato dopo le prime prestazioni che non avevano troppo convinto. I Warriors hanno dominato i Nuggets (125-101) nonostante: KD, infatti, si è fermato a 'soli' 18 punti, e già questa potrebbe essere una notizia (ma va detto che coach Kerr lo ha richiamato anzitempo in panchina, ndr). I gialloblu di Oakland conquistano così, ritrovando pian piano forma atletica, gioco e convinzione. I Nuggets hanno poco da salvare, se non le buone prestazioni dei tre 'rookie' Jamal Murray, Malik Beasley e Juan Hernangomez, tutti in doppia cifra rispettivamente con 14, 12 e 11 punti., fermo a 11 punti in 26 minuti di gioco, con un solo rimbalzo e appena due assist: da lui ci si attendeva certamente di più. E' stata davvero "da pelle d'oca", tornato per la prima volta nella tana degli Heat da avversario. 13 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per lui: uno score che ha aiutato Chicago ad uscire vincente (95-98) seppure con molta fatica., che colpisce nel finale regalando la vittoria ai suoi Bulls. Belle affermazioni esterne(primo successo per New Orleans), che superano rispettivamente Sacramento (91-101, ai Kings non basta un ottimo Cousins) e i Milwaukee Bucks (106-112), che alzano bandiera biancae la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.