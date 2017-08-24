Home NBA Danny Ainge: "Irving è uno dei migliori giocatori della Lega"

di Redazione 24/08/2017

"Kyrie Irving è uno dei migliori giocatori della Lega". Parole semplici ma estremamente chiare quelle pronunciate dal presidente dei Boston Celtics, Danny Ainge, che ha voluto dare così il benvenuto al nuovo giocatore della franchigia del Massachusetts. La telenovela Irving è durata molte settimane da quando il giocatore ha comunicato alla dirigenza dei Cavs il suo desiderio di lasciare l'Ohio e di liberarsi della presenza ingombrante di LeBron James. Da allora molti contatti con tanti team, ma nulla di concreto. Fino alla mossa decisiva di Boston, che ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile: scambio con Isaiah Thomas, Ante Zizic, Jae Crowder e una prima scelta futura. Detto, fatto: carte rimescolate ad Est. "Kyrie è uno dei migliori realizzatori della Lega come dimostra il fatto che abbia partecipato alle ultime tre edizioni delle Finals - le parole di Ainge riportate dal "Corriere dello Sport" - Ha vinto un anello, un Olimpiade ed è stato convocato quattro volte agli All Star Game. Per tutto quello che ha fatto e dimostrato crediamo che davanti a sé abbia ancora tanti anni ricchi di successi". Il presidente dei Celtics ha voluto omaggiare e ringraziare anche Thomas e Crowder, ormai ex giocatori biancoverdi: "Isaiah e Jae sono stati una parte molto importante del nostro successo in queste stagioni - ha aggiunto Ainge - Thomas ha incarnato perfettamente quello che è lo spirito dei Celtics, mentre la durezza e la dedizione in campo di Crowder sono state davvero contagiose e ci ricorderemo di lui". PHILADELPHIA, SIMMONS RECUPERATO. ANCORA PROBLEMI PER EMBIID Una buona notizia e una meno buona per i Philadelphia 76ers. Se il talento Ben Simmons sembra pienamente recuperato - l'anno scorso saltò l'intera stagione per una frattura al piede destro, ndr - lo stesso non può dirsi per Joel Embiid, su cui i Sixers non vogliono forzare il recupero vista la sua propensione alle ricadute.