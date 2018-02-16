Home NBA Denver, Jokic nella storia: tripla doppia più veloce di sempre e Bucks ko (123-134)

di Redazione 16/02/2018

Non c'è giorno in NBA senza che uno tra LeBron James, Russell Westbrook e James Harden non delizi la platea con una tripla doppia, spesso con numeri da capogiro. Ma ieri in questo club così speciale è entrato di diritto anche Nikola Jokic, che ha letteralmente trascinato i suoi Nuggets ad una vittoria di grande valore sul parquet dei Milwaukee Bucks. Il gigante serbo ha devastato la retroguardia di coach Prunty con la bellezza di 30 punti, 15 rimbalzi e ben 17 assist. Meglio di lui fa uno straordinario Giannis Antetokounmpo (36 punti, 11 rimbalzi, 13 assist e 3 stoppate) ma la tripla doppia di Jokic fa decisamente più rumore, dato che viene realizzata in soli 14 minuti e mezzo: è la più veloce di sempre in tutta la storia dell'NBA. Inoltre, solo altri 5 giocatori possono vantare una gara con almeno 30+15+15: si tratta di Bird, Robertson, Chamberlain, Magic e Harden, un parterre niente male... Tornando al match che ha visto Denver espugnare il fortino di Milwaukee (123-134), si è vista tutta la splendida forma fisica dei Nuggets, che hanno infilato il sesto successo nelle ultime sette partite. Ai Bucks resta solo la reazione d'orgoglio nell'ultimo quarto, ma gli errori dalla lunetta di Antetokounmpo e la tripla fallita da Bledsoe non permettono ai padroni di casa di riaccendere veramente il match. Minnesota vince contro i Los Angeles Lakers (119-111) davanti al proprio pubblico, ma la prestazione offerta non è di quelle memorabili. Anzi, i T'Wolves fanno una fatica pazzesca per avere ragione dei gialloviola, riuscendo ad imporsi solo nell'ultimo quarto: un successo che permette a Minnie di rimanere aggrappati a San Antonio, con la sosta per l'All Star Game che consentirà agli uomini di coach Thibodeau di tirare il fiato. Il realizzatore principale di Minnesota è Gibson (28 punti) ma è decisivo il lavoro a rimbalzo di Towns (19). Ai Lakers non bastano i 23 punti di Randle.