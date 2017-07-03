Denver-Millsap, è ufficiale. Toronto conferma Ibaka e Lowry

Il colpo di giornata è dei. La franchigia del Colorado brucia tutti sul tempo e si assicuradagli Atlanta Hawks. Millsap, 32 anni, ha raggiunto un accordo triennale con i Nuggets da 90 milioni di dollari totali. Lascia Atlanta dopo 4 stagioni: dal 2013, il cestista originario di Monroe, mantenendo una media di 17.4 punti, 8.3 rimbalzi e 3.3 assist di media a partita. Il blitz di Denver sta a sottolineare come l'obiettivo dei Nuggets sia di raggiungere questi benedetti, che mancano ormai dal lontano 2013. L'ottimo Jokic aveva bisogno di una spalla di altissimo livello: i tifosi di Denver sperano che Millsap possa rappresentare il profilo ideale. L'operazione che ha portato l'ex Atlanta a Denver è, dopo gli arrivi di Chris Paul a Houston e di Paul George a Oklahoma. Non c'è dubbio che ad Ovest, quest'anno, ci sarà davvero da divertirsi. Intanto si muove anche Toronto, che spende in un solo giorno la bellezza di 165 milioni di dollari. E lo fa per concludere due rinnovi: quello di, ma soprattutto quello di. Il primo ha firmato un contratto triennale da 65 milioni di dollari, mentre il secondo ha siglato un accordo della stessa durata, ma con 35 milioni in più. Con questo doppio rinnovo, i Raptors entrano in "luxury tax": non accadeva addirittura dal 2003-2004. Come riportato da Sky Sport, infatti,, per un importo complessivo di 132.4 milioni, quando invece il tetto salariale previsto è di 99.09 milioni: la tassa scatta automaticamente per chi sfora la soglia. Per ora i Raptors non ci pensano, e continuano a lavorare per consegnare a coach Casey un roster altamente competitivo.sono già ottime garanzie, in attesa di qualche 'trade' che infiammi i tifosi canadesi.