Durant, l'affondo di Larry Bird: "Non sarei mai andato ai Lakers per giocare con Magic..."

"Io non avrei mai fatto questa scelta!".. Il campionissimo (tre titoli in carriera con i Boston Celtics) oggi allenatore non le manda a dire, e critica fortemente, passato dagli Oklahoma Thunder ai Golden State Warriors. "Ai miei tempi. Piuttosto volevo batterlo! Ma questi ragazzi sono differenti, e li capisco - ha detto Bird - E' tutto regolare, quindi è giusto che facciano come vogliono. Semplicemente non mi sarebbe mai venuto in mente, perchè ero già felice così, e consideravo i miei compagni dei giocatori altrettanto bravi". Insomma, il 'colpo' che ha fin qui dominato il mercato NBA continua a far discutere. Intanto proseguono i trasferimenti nel massimo campionato professionistico statunitense. L'ex lungo di Golden State,, è ad un passo dal vestire la casacca dei Los Angeles Clippers: l'accordo tra le parti sembra ormai raggiunto. I gialloblu di Oakland, intanto,. Altri movimenti: Derrick Williams ha accettato l'offerta di Miami.e approda alla corte degli Heat, firmando un contratto annuale da 5 milioni di dollari. Il rookie Dorian Finney-Smith, non scelto al draft,: per fargli posto, i texani hanno deciso di lasciar andare via JaVale McGee. E Cleveland? I campioni in carica non restano certo a guardare. L'indiscrezione sul prossimo colpo viene fatta trapelare nientepopodimeno che dal coach dei Cavs,, che avrebbe confessato su NBA Tv - durante la telecronaca di un match di Summer League, ndr - l'imminente ingaggio del centro veterano Chris Andersen, 38 anni,