Italia, addio al sogno: la Croazia vince e vola a Rio (84-78)

Addio al sogno Olimpiadi per l'Italia., che viene premiata per la costanza mostrata in tutto l'arco del match. Troppi errori per gli azzurri,: niente Olimpiadi per gli uomini di coach Messina. Sconfitta che brucia tanto, ma che a conti fatti è meritata:a differenza del nostro quintetto, sulla carta composto da veri 'cannonieri', ma oggi davvero con le polveri bagnate.. La Croazia fa capire rapidamente le proprie intenzioni. Gentile, che gioca un primo quarto eccellente, risponde immediatamente. Nei primi minuti molti errori da ambo le parti, poi si spengono i tabelloni principali:. Finchè gli arbitri, di comune accordo con i coach, decidono che si può giocare anche con i tabelloni più piccoli situati sul tetto. Si ricomincia,(nonostante una brutta palla persa) e uno straordinario Cusin, gigantesco nel fermare più volte gli avanti croati. La Croazia non si scompone, e fa suo il finale del primo quarto: 19-12. Secondo quarto, stessa musica.(tripla di Belinelli) ma i croati tornano ben presto a comandare il gioco. Bogdanovic è un carro armato, Planinic non è da meno: Croazia sul +11, azzurri fallimentari da tre (1/7). L'Italia imbastisce una buona reazione (break 8-1) ma è troppo fallosa e manda frequentemente gli avversari in lunetta.: tripla di Hackett per il -1, subito risposta di Saric che ristabilisce il +4. Il 5-0 croato nell'ultimo minuto fa malissimo, Gentile mette l'ultimo canestro del primo tempo: l'Italia è sotto 39-34. Comincia il secondo tempo, e sul parquet sembra essere rientrata solo l'Italia:La difesa azzurra è encomiabile e resiste ai poderosi 'urti' dei croati. Ma i troppi falli costringono il coach italiano ad una rotazione obbligata: la Croazia ritorna a +6 (tripla di Simon). Un gran Melli e una bomba di Datome ci tengono ancorati agli uomini di Petrovic:Subito un tecnico alla Croazia per le proteste (giuste) di Petrovic su una stoppata di Datome. Si continua a giocare punto su punto, con i croati che mantengono poche lunghezze di vantaggio.L'Italbasket si sveglia: 5 punti di Beli - insieme ai canestri del Gallo e di Hackett - e si torna a -1 quando mancano tre minuti scarsi.su assist straordinario di Gallinari (65-66). Bogdanovic riporta avanti i croati, ma sbaglia il canestro del ko. L'Italia non controsorpassa, dalla lunetta Simon ne mette uno solo: a 21'' dal termine la Croazia è avanti di 2 punti.Bogdanovic fallisce il canestro, e per poco Hackett non indovina il tiro del secolo. Si va all'overtime. Un supplementare pirotecnico: alla tripla di Simon risponde subito la bomba di Aradori.Gentile fallisce il comodo canestro del -2, Simon sbaglia due liberi su due, ma gli azzurri perdono una palla sanguinosissima e sono costretti di nuovo al fallo: stavolta la Croazia li mette entrambi. Negli ultimi secondi: finisce 74-68, e a volare a Rio sono gli uomini di Petrovic. Per gli azzurri un'altra grande delusione.