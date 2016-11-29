"Dwight, sei una putt..": Howard sfiora la rissa con un tifoso dei Lakers

, dato che i gialloblu di Oakland stanno vivendo uno straordinario periodo di forma e vengono da 12 vittorie consecutive. Ma il quinto ko in sei partite per gli Atlanta Hawks non può non essere un serio campanello d'allarme: lo si intuisce anchedella franchigia della Georgia. Su tutti Dwight Howard,, sconfitti 109-94 allo Staples Center di Los Angeles dai Lakers. Mentre usciva dal campo dopo che LA era riuscita a sconfiggere Atlanta (nonostante i 19 punti e 9 rimbalzi per il centro), Howard è stato oggetto di insulti pesanti da parte da un tifoso dei Lakers.: Dwight non ci ha visto più e si è lanciato contro il fan della squadra di casa. "Vieni qui a dirmelo in faccia se hai coraggio, forza!" ha urlato il centro, prima di essere trascinato a forza nello spogliatoio dall'addetto alla sicurezza. Da anni, ormai, il pubblico dei Lakers ha un atteggiamento a dir poco ostile nei confronti di Howard,senza lasciare il segno e abbandonando il team nella free agency 2013, con il team in difficoltà dopo l'infortunio di Kobe Bryant."Tornerò in campo quando sarò al 100%". Uno dei 'rookie' del momento in NBA,, ha voluto precisare le sue condizioni fisiche: il secondo miglior marcatore dei Lakers dovrà stare fuori almeno altre due settimane per un problema al ginocchio sinistro. "- ha detto il talento di LA - Voglio sentirmi al 100% prima di tornare in campo". I Lakers attendono il suo rientro e quello di Randle, per puntare ad un importante salto di qualità.