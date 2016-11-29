NBA, Golden State infila la dodicesima. Westbrook viaggia in tripla doppia... di media!

Se nelle prime settimane la NBA 2016/2017 regalava colpi di scena e sorprese, la graduatoria sta pian piano delineandosi secondo quelle che erano le (legittime) aspettative di inizio stagione., che dopo una preseason non straordinaria ed un avvio di campionato con qualche problemino, sono tornati ad essere gli schiacciasassi brutali e impietosi di sempre. I gialloblu di Oakland sono arrivati ormai alla: stavolta la vittima sacrificale è stata Atlanta, sconfitta all'Oracle Arena 105-100. In realtà, come si evince anche dal punteggio finale,e ha tenuto ampiamente testa ai 'mostri', ma sta di fatto che gli Hawks registrano la quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Qualcosa vorrà anche dire. A parziale giustificazione, va detto che non è semplice tornare da Golden State con il bottino pieno, ancor meno se quei tre hanno voglia di vincere:(KD totalizza anche 14 rimbalzi, ndr), e quando viaggiano così c'è davvero poco da fare. Ma nel successo dei Warriors va assolutamente sottolineata la prova di Igoudala e l'ottima prestazione in difesa di Green: negli ultimi matchrispetto alle precedenti uscite, dove balbettava non poco. Per Atlanta da segnalare i 24 punti di Schroder, ma Millsap e Howard (14 punti a testa) hanno dato meno di ciò che ci si aspettava.. Sì, avete capito bene: la stella di OKC sta mantenendo uno score 'alieno', confermato anche nel successo di ieri notte contro sul parquet dei Knicks:, nonostante i 30 punti di Derrick Rose. Westbrook a questo punto può seriamente insidiare l'unico giocatore ad aver chiuso un’annata in tripla doppia di media: il leggendario Oscar Robertson (1961-62, Cincinnati Royals, 30.8 punti, 12.5 rimbalzi e 11.4 assist). Nelle altre sfide,(che senza Embiid fa sempre tanta fatica), mentre Charlotte (6 punti per Belinelli) e Utah vincono sui parquet di Memphis (85-104) e Minnesota (103-112).