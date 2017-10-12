Home NBA Embiid-Saric, Phila asfalta Brooklyn (133-114). Houston batte Memphis

di Redazione 12/10/2017

Alla notizia del rinnovo del contratto per Joel Embiid - 148 milioni per i prossimi 5 anni - non tutti hanno reagito bene. Per molti addetti ai lavori, i 76ers avrebbero dovuto rifletterci meglio prima di investire una tale cifra in un giocatore che fino ad ora ha giocato solo 31 gare di NBA in 2 anni, tormentato da continui problemi fisici. Philadelphia, però, non è guidata da sprovveduti. Nel contratto, infatti, i Sixers hanno inserito una serie di clausole riguardanti le partite giocate dal camerunense. Un modo per cautelarsi, ma anche un segnale forte: noi in Embiid ci crediamo di brutto. E quale migliore risposta se non il parquet? In soli 15 minuti, Joel ha mostrato al mondo che la scelta di Philadelphia non è affatto campata in aria: 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, e tanti saluti a chi ha storto il naso di fronte al rinnovo. I Sixers hanno asfaltato i Brooklyn Nets, che pure venivano da una confortante vittoria nel derby newyorkese e dal successo contro Miami, con il punteggio di 133-114. Sugli scudi Dario Saric: la retroguardia dei Nets è andata nel pallone di fronte alle prodezze del croato, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. E questo qui sarebbe il sesto uomo? D'altronde, era da tempo che coach Brown sognava di avere problemi d'abbondanza (ieri mancava Markelle Fultz...): il "Process" di Phila si arricchisce di un altro mattoncino. Polveri bagnate per Chris Paul e James Harden, ma i Rockets riescono comunque ad avere ragione dei Memphis Grizzlies (89-101) grazie ad un'ottima organizzazione difensiva che farà certamente felice coach D'Antoni. Portland supera Phoenix 113-104, mentre Boston batte 108-100 gli Charlotte Hornets con 16 punti di Kyrie Irving. Prima sconfitta in questa preseason per i Washington Wizards. I capitolini vanno ko contro i Miami Heat: il punteggio finale è di 117-115 a favore della franchigia della Florida (15 punti di Adebayo). Per Washington da segnalare i 20 punti di Smith.