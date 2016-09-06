Gasol: "Continuo con la Nazionale e voglio il titolo con San Antonio"
di Redazione
06/09/2016
Di anni ne ha 36, ma di lasciare la Nazionale non ci pensa nemmeno. Pau Gasol si sente ancora in grande forma, ed è pronto a proseguire la sua avventura con la Spagna e ad iniziarne un'altra nel suo nuovo team, i San Antonio Spurs. Gasol, nel corso della sua carriera con la casacca della Nazionale, ha conquistato un oro mondiale, tre ori, due argenti e un bronzo europei, oltre alle tre medaglie olimpiche: due argenti e un bronzo, quest'ultimo ottenuto a Rio 2016 battendo nella 'finalina' l'Australia 89-88. Nonostante la delusione per la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti e malgrado l'età che avanza, Gasol non ha alcuna intenzione di smettere, come confermato qualche giorno fa anche dal presidente federale spagnolo, Jorge Garbajosa. Il campione iberico, in un'intervista rilasciata ieri alla Liga ACB, ha parlato di molte cose: delle Olimpiadi di Rio e della sua voglia di non mollare ("La squadra ha dato tutto ciò che aveva, la verità è che gli USA hanno giocatori davvero forti") ma anche di Jose Calderon, che invece ha deciso di dire basta. "José – ha raccontato Gasol – è stato uno dei giocatori più emblematici della Nazionale degli ultimi anni. Un vero pilastro. Ha dato tanto a noi, con il suo lavoro in palestra e i suoi sacrifici che lo hanno reso un punto di riferimento della squadra”. Gasol si è soffermato anche sulla sua nuova avventura con i San Antonio Spurs, quarta esperienza NBA dopo quelle con i Memphis Grizzlies, i Los Angeles Lakers e i Chicago Bulls. Gasol, che ha firmato un biennale con gli Spurs, ha scelto San Antonio per la possibilità di giocarsi l'anello NBA. "Due anni fa declinai la loro offerta ma ora sono pronto a sfruttare appieno questa nuova opportunità - ha detto Gasol - cercherò di aiutare la squadra con la mia esperienza e le mie conoscenze. Golden State? Sono fortissimi, ma noi daremo il massimo per batterli".
