Gasol: "Continuo con la Nazionale e voglio il titolo con San Antonio"

Di anni ne ha 36, ma di lasciare la Nazionale non ci pensa nemmeno., ed è pronto a proseguire la sua avventura con la Spagna e ad iniziarne un'altra nel suo nuovo team, i San Antonio Spurs. Gasol, nel corso della sua carriera con la casacca della Nazionale, ha conquistato, oltre alle tre medaglie olimpiche: due argenti e un bronzo, quest'ultimo ottenuto a Rio 2016. Nonostantee malgrado l'età che avanza, Gasol non ha alcuna intenzione di smettere, come confermato qualche giorno fa anche dal presidente federale spagnolo,. Il campione iberico, in un'intervista rilasciata ieri alla Liga ACB, ha parlato di molte cose:e della sua voglia di non mollare ("La squadra ha dato tutto ciò che aveva, la verità è che gli USA hanno giocatori davvero forti") ma anche di, che invece ha deciso di dire basta. "José – ha raccontato Gasol – è stato uno dei giocatori più emblematici della Nazionale degli ultimi anni. Un vero pilastro.che lo hanno reso un punto di riferimento della squadra”. Gasol si è soffermato anche sulla sua nuova avventura con i San Antonio Spurs, quarta esperienza NBA dopo quelle con i. Gasol, che ha firmato un biennale con gli Spurs, ha scelto San Antonio per la possibilità di. "Due anni fa declinai la loro offerta ma ora sono pronto a sfruttare appieno questa nuova opportunità - ha detto Gasol - cercherò di aiutare la squadra con la mia esperienza e le mie conoscenze. Golden State?".