Golden State batte Memphis e sfata il tabù (106-94). Oklahoma cade a Houston

Due sconfitte in altrettanti incroci in questa stagione.: ecco perchè gli uomini di coach Kerr sono scesi in campo ancora più concentrati e desiderosi di non commettere gli stessi errori delle due precedenti sfide.portando così a casa il settimo successo di fila. Ma il match contro i Grizzlies, come ormai da tradizione, è stato tutt'altro che semplice per la franchigia di Oakland: i gialloblu hanno sofferto per larghi tratti della gara,E in vista dei playoff è certamente una bella notizia per Kerr. La partenza è di marca Grizzlies: gli ospiti vogliono la terza vittoria su tre gare contro Golden State, e volano sul +8 nel secondo quarto., chiudendo il primo tempo avanti 56-54. Golden State in fase offensiva è sempre pungente (31 punti di Klay Thompson e 21 di Steph Curry) ma Memphis dimostra di sapere rispondere colpo su colpo alla corazzata in gialloblu. Ecco perchè nell'ultimo quarto gli uomini di Kerr capiscono che va blindata la difesa:, mentre Curry scava il solco rendendo il divario incolmabile per il team allenato da coach Fizdale. Houston fa suo il match contro Oklahoma, imponendosi 137-125. Tutti penseranno che il mattatore della sfida sia stato il solito James Harden, e invece sugli scudi è salito Williams, con 31 punti.ma è tutto il collettivo dei Rockets che è sembrato superiore a quello dei Thunder. OKC, come ormai consuetudine, si è aggrappata all'altro fenomeno in campo, Russell Westbrook, che. Ma i 39 punti, 13 assist e 11 rimbalzi del suo 'top player' non permettono ad Oklahoma di uscire indenne dal Toyota Center: per i Thunder è il 31esimo ko stagionale.