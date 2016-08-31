La carica di Kevin Durant: "Conta solo il titolo"

Il campionissimo, reduce dall'esperienza di Rio 2016 con la Nazionale USA (con cui ha vinto l'oro olimpico battendo in finale la Serbia 96-66), è già pronto a rituffarsi nell'NBA, con la nuova stagione ormai alle porte. E per KD sarà un anno particolare: dopo le tante stagioni con la casacca degli Oklahoma Thunder,I gialloblu di Oakland hanno un'ossessione: riprendersi quel titolo conquistato nel 2015 e malamente sfuggito quest'anno, dopo essere stati avanti 3-1 nella serie. Durant dimostra di aver già compreso questo concetto quando afferma cheKD, durante il lancio della Nike Tech Fleece Collection autunno 2016 di Nike Sportswear, ha inoltre aggiunto che "tutti i premi individuali sono fantastici, ma il basket è uno sport di squadra enon solo per te ma anche per la tua città, per la tua squadra, per la tua famiglia. Non vedo l’ora di provare quella sensazione con la mia squadra e continuerò a lottare per provarla". KD parla già da condottiero dei Warriors, ma l'ex Thunder ci tiene a precisare che "qui a Golden State non ci sono leader. Ma dopo 8 anni a Oklahoma ho imparato cosa vuol dire.L'incoraggiamento è la forza più grande che posso offrire come leader".Altro che ritiro:Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore tramite un video pubblicato su "Snapchat". Negli ultimi tempi si era sparsa la voce di un possibile ritiro a causa delle precarie condizioni di salute di Bosh, cheed ha perso l'intera stagione. Il suo rientro farebbe tirare un sospiro di sollievo a Miami, che in questa sessione di mercato ha perso giocatori importanti come Dwyane Wade, Luol Deng e Joe Johnson.