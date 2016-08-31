Spagna, Calderon annuncia l'addio alla Nazionale: "E' il momento di dire basta"

Il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016 si è concluso come da pronostico,, che in finale ha sconfitto nettamente la Serbia 96-66. Un torneo, quello della palla a spicchi, che verrà ricordato anche perda parte di campioni che hanno scritto la storia di questo sport negli ultimi 15 anni. Il primo a salutare è stato, emblema di quella "Generacion Dorada" capace di interrompere il dominio a stelle e strisce a Atene 2004 (battuta l'Italia in finale, ndr). Proprio la sconfitta ai quarti contro gli Stati Uniti è stata l'ultima partita di Ginobili con la casacca albiceleste, che ha salutato commosso il pubblico brasiliano. Stesso discorso per il suo compagno di squadra,, anch'egli battuto dagli USA in semifinale, seppure sul filo di lana (97-100). Stavolta a dire basta è. Il play spagnolo, in una conferenza stampa tenutasi ieri mattina ad Alcobendas,Il suo palmares con la Nazionale spagnola è di tutto rispetto: un oro mondiale, tre medaglie olimpiche e quattro medaglie europee. In queste Olimpiadi di Rio 2016 Calderon non ha trovato molto spazio, ma il coach iberico Sergio Scariolo si era comunque complimentato con l'ex Lakers, sia all'interno dello spogliatoio che sul parquet. Nel corso della conferenza stampa, Calderon ha ribadito che questo"La partita contro l'Australia che ci ha permesso di vincere il bronzo a Rio è stata l'ultima che ho giocato in carriera con la maglia della Nazionale - ha detto Calderon - Il mio cammino con le Furie Rosse si è concluso,ed è giusto lasciare loro spazio. Lascio una squadra in ottime mani e piena di elementi di qualità. Negli anni che mi restano ancora a disposizione per giocaree sulla mia famiglia a cui voglio dedicare più tempo”.