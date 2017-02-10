La legge di Westbrook: Cleveland deve arrendersi (118-109). Harden fa volare Houston

Si diceva che Oklahoma era troppo preoccupata dall'accoglienza da riservare a Kevin Durant, che tornerà nella casa 'tradita' questo sabato con i suoi Golden State.contro un avversario di altissima caratura come i Cleveland Cavaliers. Ma i pronostici non avevano tenuto conto del fattore Westbrook. Ventiseiesima tripla doppia stagionale per la stella di OKC:. E' stato proprio il buon Russell a trascinare nel finale i suoi: sul 99-99 a 5 minuti e mezzo dal termine, Westbrook mette dentro 8 punti e regala anche 3 assist. Ora solo Oscar Robertson (41 nel 1961-62) e Wilt Chamberlain (31 nel 1967-68) hanno chiuso una stagione NBA con più triple doppie di lui. Almeno il secondo posto sembra vacillare... Westbrook stellare, quindi, ma Oklahoma vince anche con il collettivo: Oladipo totalizza 23 punti, Adams 20. I Thunder stanno trovando giorno dopo giorno la giusta amalgama, e questa potrebbe diventare una caratteristica interessante in chiave playoff.: doppia doppia per Kevin Love (15 punti e 12 rimbalzi) ma è poco rispetto a ciò di cui siamo abituati. Dopo 4 gioie consecutive, i Cavs devono cedere il passo, mentre OKC agguanta il terzo successo nelle ultime 4 gare. Aspettando Kevin Durant... Houston non ha un problema, ma un genio:Troppo pasticcioni gli Hornets, specialmente nel secondo tempo: Houston ne approfitta e infligge ai padroni di casa l'ottava sconfitta nelle ultime 9 gare. 10 punti per Marco Belinelli. La sfida Thomas-Lillard la vince il play di Boston: 34 punti contro i 28 della stella di Portland, e Celtics che espugnano 111-120 il parquet dei Trail Blazers., che interrompono la serie negativa di 5 sconfitte consecutive andando a vincere in casa dei Magic (111-112) nonostante l'assenza di Joel Embiid: 24 punti per Dario Saric, ma il sorpasso ai danni di Orlando lo firma T.J. McConnell.