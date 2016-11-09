LeBron James, mazzata doppia: Trump presidente e primo ko Cavs

Non bastava la notizia della sconfitta di Hillary Clinton alle presidenziali USA, che LeBron aveva caldamente sostenuto fino alla fine invitando il popolo americano a non votare Donald Trump. Non bastava, perchè, addirittura tra le mura amiche: i Cavs hanno infatti ceduto il passo contro Atlanta (110-106) risultando particolarmente fallaci al tiro. LeBron ha messo a segno 'solo' 23 punti: stesso score di Love, che ha totalizzato anche 12 rimbalzi. E' andato meglio Irving (29),: troppo pochi i 13 punti e i 7 rimbalzi di Channing Frye, l'unica 'alternativa' a salvarsi dalla bocciatura. James, quindi, deve digerire un doppio boccone amaro:Una 'combo' mica male... Atlanta ha invece disputato un ottimo match riuscendo a prevalere sui Campioni del Mondo grazie ad un ispiratissimo Schroder (28 punti e 6 assist)., mentre Dwight Howard ha chiuso la sua partita con ben 17 rimbalzi. Nelle altre sfide della notte, sconfitta per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari (al quarto ko stagionale):. L'italiano, il più utilizzato dai Nuggets, non sfigura, realizzando 21 punti, 3/5 dall’arco, 7 rimbalzi e 2 assist. Buona come sempre la prova di Mudiay (23 punti). Vincono i Brooklyn Nets, bravi a regolare i Minnesota Timberwolves (119-110) grazie a 26 punti di Brook Lopez e ai 15 di Booker. Nonostante i 36 punti di Andrew Wiggins,Towns disputa un altro buon match (21 punti e 7 rimbalzi) ma non basta: ad esultare sono i Nets. I Lakers tornano 'sulla terra':