LeBron schianta Toronto, settimo sigillo per Charlotte

La seconda sfida stagionale tra i Cavs e i Raptors si disputa alla Quicken Loans Arena, e anche stavolta a spuntarla sono i campioni in carica (121-117), che vanno avanti ad 1' dal terminee non vengono più controsorpassati, complici i tanti errori in attacco degli uomini di coach Dwane Casey. Con questa vittoria, Cleveland eguaglia la sua miglior partenza di sempre, ovvero quella del 1976., che sembra quasi voler scaricare sui parquet la rabbia per la sconfitta alle elezioni presidenziali della sua amica Hillary e la vittoria del 'nemico' Donald Trump:, ad un passo quindi da una splendida tripla doppia. Va detto che Toronto è stata sempre in partita, e ha avuto diverse chances per portarla a casa,Ma il fatto che DeRozan non raggiunga i 30 punti (fermo a 26) equivalga alla sconfitta per i Raptors,. Era già capitato altre due volte in questa stagione, e indovinate com'è finita? Esatto, altre due sconfitte per Toronto. Tuttavia, DeMar resta capocannoniere e ha già l'occasione grossa per rifarsi, visto che stasera arriva Golden State... Settimo successo stagionale per gli Charlotte Hornets, che espugnano Minnesota (108-115) tornando così alla vittoria dopo due stop consecutivi., ma sugli scudi per gli Hornets c'è senza dubbio Walker, autore di 30 punti. Dall'altra parte, Minnie ha gettato al vento un vantaggio di 12 punti nel terzo quarto,, nonostante i 29 punti del sempre ottimo Wiggins. La vittoria dei Lakers sui Brooklyn Nets (125-118) la firma D'Angelo Russell:, ma nel successo gialloviola c'è anche Randle con la sua tripla doppia (17 punti, 14 rimbalzi e 10 assist). Successi esterni per(che passa 90-93 a Miami, alla sesta sconfitta consecutiva nonostante la doppia doppia di Whiteside) e, che polverizza a domicilio Portland (88-113) con unpraticamente immarcabile (27 punti e 12 rimbalzi).