Home NBA LeBron show, Cleveland in semifinale. Houston batte Utah in gara 1

LeBron show, Cleveland in semifinale. Houston batte Utah in gara 1

di Redazione 30/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La serie tra Cleveland e Indiana è stata decisa da un uomo solo. I Pacers hanno dimostrato di essere un collettivo superiore ai Cavs, ma quando puoi disporre di LeBron James l'ago della bilancia, inevitabilmente, pende dalla tua parte. Anche ieri prestazione da fenomeno assoluto del "King": 45 punti, impreziositi da 7 assist, che hanno letteralmente spedito la franchigia dell'Ohio in semifinale di Conference. Cleveland ha ottenuto tutti e 4 i punti decisivi per vincere questa serie grazie al suo campionissimo. Era davvero l'unico modo per tenere in vita un team che appare sempre in grossa difficoltà, sia in difesa che dal punto di vista della manovra offensiva. Ieri un aiuto a LeBron è arrivato da un redivivo Tristan Thompson (15 punti) e dai canestri importanti messi a segno da Love e Hill nel momento caldo del match. Ma comunque, senza LBJ, quasi certamente in semifinale ci sarebbero i Pacers. Indiana ha lottato con tutte le sue forze fino all'ultimo. Victor Oladipo ha totalizzato 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ma la sua grande gara non è bastata ad ottenere il "pass" per il secondo turno di questi playoff. A poco meno di un minuto dalla sirena, gli ospiti erano tornati a soli 4 punti dai Cavs. Sulla Quicken Loans Arena scende il gelo, ma ci pensa LeBron James a scaldare i cuori dei tifosi locali. Indiana saluta, ma a testa altissima. Il primo round tra Houston e Utah va ai texani. I Rockets si impongono 110-96 sui Jazz: uomo partita, manco a dirlo, il solito James Harden, che mette a referto 41 punti e 7 assist. Senza Rubio gli ospiti vanno spesso in difficoltà: già all'intervallo Houston è sopra di 25 punti. Tuttavia, all'inizio dell'ultimo quarto un super break di 17-3 rimette in gioco i Jazz: il tentativo di rimonta ospite è bloccato da un incontenibile Harden e dal sempre decisivo Capela a rimbalzo. Gara 1 è dei Rockets.