Miracolo Boston, contro i Cavs rimonta da -21 e riapre la serie (1-2)

Alzi la mano chi pronosticava una reazione di Boston dopo le prime due gare. Ma soprattutto, si faccia avanti chi credeva in una vittoria dei Celtics, capace di andare al riposo lungo con un vantaggio di 21 lunghezze sugli avversari. Ebbene, nella pallacanestro mai dire mai. Le prime due sfide di questa serie avevano mostrato dei Cavaliers 'tiranni',Specialmente gara 2 sembrava indirizzare in maniera netta questa finale di Conference: con gara 3 e gara 4 in Ohio, in molti credevano che i campioni in carica chiudessero facilmente il discorso. E in effetti il primo tempo di questa terza sfida è andato sulla falsariga dei due match precedenti. Priva di Isaiah Thomas,e soprattutto di Kevin Love e Kyrie Irving, autentici dominatori della prima parte di gara. LeBron appare di nuovo molto ispirato e riesce ad innescare di continuo i due compagni di squadra. Con ben 9 triple solo nel primo quarto, Cleveland scappa praticamente subito:, e concludono il primo tempo sul -21. Alla Quicken Loans Arena già pregustano un'altra serata di festa. Ma lo scenario cambia radicalmente nella ripresa: Stevens si affida alle rotazioni e trova il bandolo della matassa. I Celtics mandano sei giocatori in doppia cifra,, autore della migliore prova della sua carriera (27 punti con 7/10 da tre). LeBron non mette nemmeno un canestro nell'ultimo quarto, il team di Stevens trova un clamoroso pareggio (ovviamente con Smart) quando mancano 5'40'' alla sirena. L'equilibrio regge fino all'ultimo secondo,. Il pubblico di Cleveland è gelato, la panchina di Boston esulta: i Celtics sono ancora vivi.