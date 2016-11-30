NBA, Antetokounmpo maltratta i Cavs. Sconfitte anche per Clippers e Spurs

Tutti si aspettavano (come sempre) LeBron James,: 34 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, 5 recuperi e 2 stoppate. Probabilmente la miglior prestazione della carriera di "The Greek Freak" che ha maltrattato la retroguardia dei Cavs,Se i Bucks fossero davvero questi, i playoff non sarebbero affatto un miraggio per la franchigia di Milwaukee, che oltre al monumentale Antetokounmpo può contare sugli ottimi Parker (18 punti) e Beasley (17). Va anche detto che, e nemmeno i suoi uomini migliori sono riusciti a destarla dal torpore. LeBron ha messo a segno 22 punti ma ha anche perso 7 palle (su 20 complessive di squadra), e nemmeno Irving e Love sono stati all'altezza della situazione. Morale della favola:, una battuta d'arresto che farà riflettere coach Lue. La quarta partita in cinque giorni si è fatta ampiamente sentire nelle gambe degli Hornets, che sono crollati a domicilio contro i Detroit Pistons (89-112, 11 punti per Belinelli).ma il resto della squadra lo segue poco: Charlotte nella ripresa è a pezzi, come dimostrano i soli 35 punti realizzati, e i Pistons ne approfittano con Harris (24 punti) e, che fanno malissimo a coach Clifford. Serataccia anche per Clippers e Spurs. I losangelini sono la brutta copia di quanto avevamo ammirato fino ad una settimana fa:(127-122 dopo 2 supplementari), che sono una delle peggiori formazioni dell'intera Lega. Splendida prova di(38 punti): il suo canestro e il gioco da tre di Whitehead regalano nel finale del secondo supplementare il successo a Brooklyn. Gli Spurs cedono in casa contro Orlando (83-95) dopo nove vittorie di fila.Male i Lakers, nettamente sconfitti a New Orleans dai Pelicans (105-88), trascinati dain forma smagliante (41 punti e 16 rimbalzi).