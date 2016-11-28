NBA, Clippers ancora ko. Cleveland a fatica sui 76ers

Due indizi non fanno ancora una prova, ma poco ci manca., dopo che LA aveva preso praticamente il volo nelle ultime settimane, con uno score che l'aveva issata in testa alla classifica NBA addirittura davanti alla corazzata Golden State. Ma anche ieri è stata una brutta serata per Doc Rivers: i suoi ragazzi sono stati asfaltati dai Pacers (91-70) dimostrandosi a dir poco disastrosi in fase offensiva e perdendo una marea di palle 'sanguinose'.Rivers, però, non vuole psicodrammi e parla di giornata storta: "E' stata una di quelle partite dove non ha funzionato nulla", ha detto il coach, mentre uno degli uomini di punta dei Clippers,, convinto di un pronto riscatto: "Il bello di avere un gruppo di veterani è che sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare e sappiamo che lo faremo". Non va dimenticato che c'è anche l'avversario: la prestazione di Indiana è stata superba, specialmente in difesa,Tutto questo ancora senza George: con lui Indiana può legittimamente coltivare speranze di playoff.grazie soprattutto alla tripla doppia di LeBron James (26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi) e ai 39 punti di Kyrie Irving, ma ancora una volta i Cavs hanno dovuto faticare tantissimo per espugnare il parquet di Philadelphia (108-112). Come spesso accaduto in questa stagione,Phila aveva toccato anche il +13, e all'inizio dell'ultimo quarto il vantaggio era ancora di 10 punti grazie alla tripla di Saric. Ma da quel momento in poi sarà solo Cavs,