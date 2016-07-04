NBA, colpi clamorosi: Kevin Durant passa ai Warriors, San Antonio prende Gasol!

La giornata appena trascorsa verrà ricordata anche per i fuochi d'artificio che ha regalato il mercato NBA., e riguarda due campionissimi della palla a spicchi statunitense:. A fare più notizia è certamente l'atleta (ex) degli Oklahoma, che ha scelto di lasciare i Thunder per accasarsi in un'altra squadra. Quale?. Proprio loro, i campioni in carica, i trionfatori degli ultimi due campionati, si dotano anche di un gigante come Durant, che andrà a dare man forte ad un sodalizio che è già una macchina da guerra:, tanto per citarne alcuni. Insomma, i gialloblu di Oakland, già fortissimi,. L'ex Thunder firmerà, con opzione del giocatore sulla seconda stagione: si, perchè in quel momento anche Curry sarà 'free agent', e nel 2017 potrebbero entrambi mettere la firma sul primo contratto da 200 milioni di dollari garantiti della storia NBA. Proprio il trio delle meraviglie nelle ultime settimane aveva intensificato i messaggi nei confronti di Durant, invitandolo caldamente a trasferirsi a Oakland per formare un team da sogno. Alla fine Durant ha ceduto,, pubblicata su 'The Players' Tribune'. "Queste sono state di gran lunga le più dure settimane della mia vita da professionista., e tutto ciò prevedeva una scelta difficilissima. Cosa non avevo capito veramente, tuttavia, era il turbinio di emozioni che avrei provato durante questo percorso - scrive Durant - Sono ad un punto della mia vita dove per me ha uguale importanza trovare un’opportunitá che incoraggi la mia evoluzione come uomo:, che mi offra le migliori condizioni per dare il mio contributo e per la mia crescita personale. Tenendo a mente questo, ho deciso che giocherò per i Golden State Warriors", scrive Durant, che non manca di ringraziare Oklahoma per averlo cresciuto, sottolineando che. L'altro colpo di giornata riguarda Pau Gasol,(terzo giocatore perso, dopo Rose e Noah) e sbarca alla corte dei San Antonio Spurs. Gasol potrebbe essere il sostituto di, che starebbe meditando l'ipotesi ritiro. Gasol firmerà un contratto biennale da 30 milioni di dollari, che comprende una player option sul secondo anno.