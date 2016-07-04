Preolimpico, l'Italia parte bene: sconfitta la Tunisia (68-41), ora i croati

Buona la prima., che assegna uno degli ultimi tre posti liberi per volare alle Olimpiadi di Rio 2016.Un buon modo per cominciare il cammino, con un'affermazione che dà la giusta convinzione e positività: una prestazione che andrà replicata anche domani contro un avversario ben più temibile, ovvero la Croazia di mister Aleksandar Petrovic. Ad ogni modo va detto che non è tutt'oro ciò che luccica. Il punteggio non inganni:, e solo dopo l'intervallo gli azzurri sono riusciti a sbloccarsi e a realizzare il parziale che ha decretato l'allungo decisivo.'mascherato' per proteggere la mascella dopo la frattura rimediata nell'amichevole contro il Canada. Con i 'fab five' Messina vuole subito far capire le proprie intenzioni, ma gli azzurri non lo ripagano come previsto., i nostri giocano con sufficienza, Messina si infuria e dopo pochi minuti richiama in panchina un Bargnani troppo disattento. Nonostante tutto il primo quarto si chiude con l'Italia avanti 19-12, ma senza brillare.. I ragazzi si scuotono e vanno sul +10, ma la Tunisia è viva e senza fare troppo si ritrova addirittura a -2: per fortuna, allo scadere ci pensa Belinelli a rimettere gli avversari a distanza (32-27). Comincia la ripresa, e finalmente si vede l'Italia. Quella vera., e la Tunisia finisce all'angolo. Solo il terzo quarto consegna un break enormemente pro-Italia: 22-2,e scaccia le paure azzurre. C'è tempo per far mettere minuti anche a qualche 'riserva', facendo riposare i 'top player'. L'Italia chiude 68-41, e non c'è tempo per festeggiare: domani ci sono già avversari ben più temibili come i croati di mister Petkovic.