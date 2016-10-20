NBA, Derrick Rose assolto dall'accusa di stupro

La sentenza del Tribunale di Los Angeles scagiona il playmaker da ogni accusa in merito ad un suo presuntonei confronti di una donna. Come Kobe Bryant nel 2004, anche Rose esce quindi vincitore da un'aula di Tribunale:e sulla sua nuova avventura a New York. Secondo l'accusatrice, Derrick Rose e due suoi amici avrebbero approfittato di lei in un appartamento di Los Angeles: per questoI fatti risalirebbero al 2013. Secondo la tesi difensiva del play, la donna sarebbe sempre stata. La giuria del Tribunale losangelino, composta da otto persone, ha creduto alla versione fornita da Rose e non ha ritenuto di dover condannare il giocatore. Chi tira un gran sospiro di sollievo, oltre il diretto interessato, è anche tutto l'entourage dei New York Knicks,, che si era già detto certo che la vicenda non avrebbe intaccato le prestazioni di Derrick in NBA. Sta di fatto che Rose, a causa del processo, ha dovuto saltare praticamente tutta la preseason: ci vorrà un pò prima di trovare la miglior condizione, fisica e mentale. Intanto, la gara d'esordio in NBA è dietro l'angolo:dei campioni in carica, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Ma per Rose l'incubo potrebbe non essere del tutto terminato.: la donna che accusa Rose aveva infatti deciso di sporgere denuncia pure sul piano penale. Tuttavia, l'assoluzione sul piano civile (molto netta) dovrebbe risultare come una 'botte di ferro' per il playmaker dei Knicks.