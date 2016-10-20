Brown 'autografa' la Grande Muraglia: bufera sul play dei Rockets

Il tour cinese degli Houston Rockets stava procedendo a gonfie vele. Nessuno poteva immaginare un tale imprevisto,a pochi giorni dall'inizio ufficiale della National Basketball Association (NBA). Il play della franchigia del Texas ha pensato 'bene' dicon un gessetto sulla Grande Muraglia cinese, in occasione della visita della squadra al magnifico monumento, famoso in tutto il mondo. Probabilmente su di giri dopo la vittoria dei Rockets sui New Orleans Pelicans,Non contento, ha anche fotografato l'impresa appena realizzata, pubblicando l'immagine su Weibo, la versione cinese di Twitter. In un attimo milioni di utenti hanno potuto visualizzare la bravata compiuta da Brown, ee da commenti dei naviganti indignati. "Sei contento? Quello fa parte del patrimonio dell'umanità, non è il cesso di casa tua", l'attacco di uno degli utenti. Brown, compresa la stupidata fatta, ha cercato di rimediare, affermando di aver giocato in Cina per tre anni e di rispettare tantissimo la cultura cinese. "Ci stavamo godendo la visita, io non ero mai stato lì.. Ho commesso un errore, avrei potuto cancellarlo con la mia mano. Non succederà più". Scuse che però potrebbero non bastare ad evitargli, che potrebbe comminare una sanzione pecuniaria al play dei Rockets.Ha scelto di partecipare, che si disputerà proprio il giorno della finale del torneo di Rotterdam (il 19 febbraio, ndr). Per questo motivoche lo legava al tennista australiano Nick Kyrgios: "Vogliamo vedere un top player in campo, e inveceinvece che alla sua professione".