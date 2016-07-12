NBA, Duncan dice basta: "The Big Fundamental" annuncia il ritiro

Che ora devono ammainare la loro più grande bandiera.. Lo ha comunicato proprio la franchigia con la quale Duncan ha vissuto gli ultimi due decenni. Per ora nessun commento da parte sua. Cinque anelli (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), due MVP, tre volte miglior giocatore delle Finals e tanto altro ancora, tra cui anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004:, e ben presto entrerà nella Hall of Fame insieme ai tanti altri campioni che hanno reso celebre il massimo campionato professionistico statunitense. Nonostante l'età di Duncan, che ha compiuto 40 anni da qualche mese, non erano molti quelli che si aspettavano l'annuncio del ritiro da parte della stella degli Spurs, anche perchè lo stesso giocatore, a fine giugno,. Duncan, infatti, era ancora 'sul pezzo': basti pensare alle sue splendide prestazioni nella stagione 2014-15, che hanno pesantemente contribuito alla conquista del quinto anello personale e di squadra. Qualche cedimento era emerso negli ultimi tempi,. Forse è proprio durante quella serie che Duncan ha realizzato di essere arrivato al capolinea. A guardare la carriera di "The Big Fundamental", vengono le vertigini:, e con lui San Antonio ha vinto 1072 gare su 1510. E' stato 'rookie' dell’anno (1998), mvp (2002 e 2003), mvp delle Finals (1999, 2003 e 2005), ed ha fatto parte per 15 volte dell'All Star Game. Ci sarebbe anche molto altro, ma bastano questi numeri per dare l'idea della carriera incredibile di Tim Duncan., scrive su Twitter il profilo dei San Antonio Spurs. "Sai cosa provo per te, cosa sei stato per me e per tutta l'NBA. Grazie per la tua stupefacente carriera!", è il commento di LeBron James. Anche Manu Ginobili ha voluto salutare l'amico con un tweet:, mentre Dwyane Wade ringrazia Duncan "per averci tutti ispirati semplicemente giocando".