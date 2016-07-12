Rissa in un ristorante, arrestato Draymond Green

Stavolta non sono stati gli avversari a fermarlo, ma le forze dell'ordine.. Le circostanze che hanno portato al fermo del campione NBA sono ancora tutte da chiarire, ma sembra si tratti di. L'arresto, secondo quanto riportato sul sito MLive.Com,. Nessuna conferma sull'identità di Draymond Green da parte della polizia locale, che però conferma di aver messo in stato di arresto "un giocatore NBA" con l'accusa di aggressione. E' stata poi la stessa società di Oakland, titolare del cartellino di Draymond Green, a confermare che la persona arrestata fosse proprio il campione gialloblù. Il fermo sarebbe avvenuto alle 2:28 del mattino (le 8:28 in Italia). Green - che era tornato in Michigan per partecipare ad un matrimonio dopo aver presenziato alla conferenza stampa di presentazione di Kevin Durant a Oakland - avrebbe aggredito l'uomo,, come riportato da un agente di polizia. A quel punto le forze dell'ordine sono intervenute e hanno provveduto ad arrestare il giocatore NBA, sucessivamente rilasciato dietro il pagamento di. L'udienza è prevista per il 20 luglio: secondo ESPN,, oltre ad una multa di circa 500 dollari. Un bel problema per il campione,, e lunedì prossimo dovrebbe essere presente al campo di allenamento della Nazionale USA a Las Vegas per cominciare la preparazione in vista dell'impegno olimpico in Brasile. “Siamo a conoscenza della situazione che riguarda Draymond – ha comunicato la società dei Golden State Warriors – per il momento non vogliamo rilasciare dichiarazioni.e non commenteremo finché non sarà fatta chiarezza sulla situazione.”