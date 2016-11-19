NBA, Golden State si sbarazza di Boston. I Clippers vincono a Sacramento

Se dopo le prime partite pensavate che i Warriors ci avrebbero messo parecchio a trovare le formule giuste, beh, sbagliavate di grosso.dominando sul parquet dei Boston Celtics (88-104) e coccolandosi due fenomeni come Kevin Durant e Klay Thompson, che offrono un vero e proprio show al pubblico del TD Garden (che ne avrebbe fatto volentieri a meno...), specialmente nel terzo quarto. Sono proprio i primi 5 minuti della ripresa a far prendere il largo a Golden State,: e dire che nel primo tempo i padroni di casa avevano retto l'urto dei fenomeni, arrivando al riposo lungo sotto di soli 7 punti (48-55). Ma nel secondo tempo non c'è proprio partita: all'inizio del quarto periodoe coach Kerr può mettere a riposo tutti i suoi 'top player'. Si rialzano subito i Los Angeles Clippers, che ottengono una bella vittoria in casa dei Kings (115-121)., dominando in lungo e in largo Sacramento: all'intervallo i Clips sono sopra di 19, ma nella ripresa praticamente restano negli spogliatoi. Sacramento ne approfitta subito, grazie soprattutto ad un ottimo Cousins, che guida la riscossa Kings., ma Jordan e Paul scacciano le paure ai Clippers. Nessun problema per i campioni in carica, che regolano agevolmente i Detroit Pistons (104-81)., che registrano un brutto 31% dal campo e mandano in doppia cifra il solo Leuer (15 punti). Nottata in agrodolce per i 'nostri'. Gli Hornets di Belinelli esultano contro Atlanta (100-96, solo 6 punti per il Beli),(111-113 dts): Gallinari fa 21 punti, 9 rimbalzi e 1 assist, ma dall'altra parte c'è un DeMar DeRozan in condizioni stratosferiche (altri 30 punti).