NBA, l'era degli sponsor sulle maglie: dopo Phila, ecco Sacramento

I Philadelphia 76ers non saranno i soli:L'ufficialità è arrivata ieri: l'accordo permette ai Kings di essere la prima franchigia dell'ovest ad abbracciare la 'rivoluzione' NBA, la seconda in assoluto dopo Phila. Dal 2017-18, infatti, sulle canotte di Sacramentouna cooperativa agricola californiana specializzata nel commercio di mandorle. Lo sponsor farà capolino sulle divise da gioco dalla prossima stagione, ma nel frattempo il logo della Blue Diamond Growers(inaugurato da pochi giorni). E non è tutto: nei bar che si trovano all'interno della nuova casa dei Kings, i tifosi potranno già acquistare i prodotti del nuovo sponsor. Una rivoluzione, dicevamo. Sì, perchè lo scorso mese di aprilealla vendita di spazi sponsorizzati di 6x6cm sulle divise di gioco delle squadre., che a Maggio avevano ufficializzato l'accordo con, portale online per la compravendita di biglietti (in particolare quelli riguardanti eventi sportivi, ndr). E' facile immaginare come in tempi brevi tutte le squadre del massimo campionato professionistico statunitense facciano il grande passo e stipulino accordi con sponsor vari. Tornando al basket giocato ma restando sempre a Sacramento,dopo aver cercato di inserirli in qualche trattativa di mercato fino a pochi giorni fa."Mi sono sentito subito a mio agio con i manager di Golden State,". Kevin Durant commenta così il momento della firma con i Warriors, e racconta questo primo periodo nella sua nuova casa. "Quello dei Warriors è un vero e proprio stile di vita. Non sono solo parole.. Il fatto che le relazioni umane qui vengano molto valorizzate mi fa stare bene come uomo e come giocatore".