NBA in lutto: addio a Craig Sager, storica voce del basket USA

Il telecronista più noto del basket statunitense si è spento all'età di 65 anni, ucciso da un male che non gli ha lasciato scampo. Ha dovuto affrontate tre trapianti di midollo osseo (uno dal figlio) e l’ultimo in agosto e più di 20 cicli di chemio, incluso l’ultimo durato due settimane. Famoso per i suoi abiti eccentrici,, con le sue interviste alle partite su Tnt ed Espn fra un quarto e l’altro. Fin da quando gli diagnosticarono la leucemia nel 2014, Sager non aveva mai smesso di proseguire nel suo lavoro.: al mattino si recava in ospedale per compiere il ciclo di chemioterapia e la sera si presentava al lavoro. Il numero uno della NBA, Adam Silver, ha detto che i team osserveranno un minuto di silenzio per ricordarlo. “Negli ultimi 2 anni, ho fatto tutto quello che era in mio possesso- ha confessato Sager in una recente intervista - Spesso ho avuto bisogno di supporto e sono così grato ai tanti che me lo hanno dato”.quello ammirato ieri sera nella vittoria di Denver contro Portland (132-120). Con 27 punti e 8 rimbalzi, il Gallo ha disputato la sua, che si è rivelata decisiva nel successo dei Nuggets, che alla fine del primo tempo si trovavano già avanti di 18 lunghezze. Niente da fare per i Trail Blazers,. Vince ancora, che all'Oracle Arena regola i New York Knicks (103-90). Nonostante le assenze di Rose e Carmelo Anthony, i newyorkesi lottano fino alla fine contro la corazzata di Oakland:coadiuvato da Kevin Durant (15 punti e 14 rimbalzi). Per i gialloblu di coach Kerr è la 23esima vittoria in 27 match disputati.