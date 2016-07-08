NBA, mercato: Ezeli va a Portland, i Suns ingaggiano Tyler Ulis

Adesso è ufficiale:Un cambio di casacca già noto da alcuni giorni, ma che ora è stato ufficializzato definitivamente. A comunicarlo è proprio il sodalizio di Oakland, che comunica di aver ingaggiato il free agent, nelle ultime stagioni in forza agli Oklahoma Thunder., non 'sensazionali' come quelli relativi a Durant, Rose e Gasol, ma altrettanto importanti in quanto vanno senza dubbio ad alterare gli equilibri del massimo campionato professionistico statunitense. E' la principale firma NBA,, a snocciolare gli ultimi movimenti di mercato. Si comincia da Portland, che raggiunge l'accordo con l'ex centro dei Golden State Warriors,. Il 27enne nigeriano firmerà un contratto biennale da 16 milioni di dollari. A fargli posto sarà Cliff Alexander, 'fatto fuori' dai Blazers per ingaggiare proprio Ezeli. Perso il nigeriano,, che ha firmato un contratto di un anno. Bel colpo dei Brooklyn Nets, che si assicurano l'ex Portland. Il 24enne ha accettato l'offerta dei Nets: 75 milioni di dollari in quattro anni.: il play brasiliano ha trovato l'accordo con i Lakers (contratto biennale, ndr) e proseguirà così la sua avventura a Los Angeles. Mentre i Celtics hanno deciso di esercitare la 'team option' sul contratto di Amir Johnson,, che va così ad unirsi a Dragan Bender e Marquese Chriss. I 76ers continuano l'opera di rafforzamento, necessaria per non ripetere una stagione disastrosa come quella appena conclusa:. Due buone notizie per i Wizards. Marcus Thornton, in regime di free agent, ha rifirmato per Washington,: il 22enne ha infatti firmato un contratto triennale parzialmente garantito.