NBA, mercato: Ezeli va a Portland, i Suns ingaggiano Tyler Ulis
di Redazione
08/07/2016
Adesso è ufficiale: Kevin Durant è a tutti gli effetti un giocatore dei Golden State Warriors. Un cambio di casacca già noto da alcuni giorni, ma che ora è stato ufficializzato definitivamente. A comunicarlo è proprio il sodalizio di Oakland, che comunica di aver ingaggiato il free agent, nelle ultime stagioni in forza agli Oklahoma Thunder. Intanto il mercato NBA si arricchisce di altri colpi, non 'sensazionali' come quelli relativi a Durant, Rose e Gasol, ma altrettanto importanti in quanto vanno senza dubbio ad alterare gli equilibri del massimo campionato professionistico statunitense. E' la principale firma NBA, Adrian Wojnarowski, a snocciolare gli ultimi movimenti di mercato. Si comincia da Portland, che raggiunge l'accordo con l'ex centro dei Golden State Warriors, Festus Ezeli. Il 27enne nigeriano firmerà un contratto biennale da 16 milioni di dollari. A fargli posto sarà Cliff Alexander, 'fatto fuori' dai Blazers per ingaggiare proprio Ezeli. Perso il nigeriano, i gialloblu di Oakland hanno deciso di riprendere Ian Clark, che ha firmato un contratto di un anno. Bel colpo dei Brooklyn Nets, che si assicurano l'ex Portland Allen Crabbe. Il 24enne ha accettato l'offerta dei Nets: 75 milioni di dollari in quattro anni. Rinnovo per Marcelinho Huertas: il play brasiliano ha trovato l'accordo con i Lakers (contratto biennale, ndr) e proseguirà così la sua avventura a Los Angeles. Mentre i Celtics hanno deciso di esercitare la 'team option' sul contratto di Amir Johnson, i Phoenix Suns ingaggiano il 34enne Tyler Ulis, che va così ad unirsi a Dragan Bender e Marquese Chriss. I 76ers continuano l'opera di rafforzamento, necessaria per non ripetere una stagione disastrosa come quella appena conclusa: sbarcano a Philadelphia sia James Webb III che Shawn Long. Due buone notizie per i Wizards. Marcus Thornton, in regime di free agent, ha rifirmato per Washington, che prende anche Daniel Ochefu: il 22enne ha infatti firmato un contratto triennale parzialmente garantito.
