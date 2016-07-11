NBA, mercato: Harden rinnova con Houston, triplo colpo per Memphis

Non solo cambi di casacca nel 'pirotecnico' mercato NBA delle ultime settimane., in modo tale da evitare di perdere pezzi pregiati che possano magari andare a rinforzare qualche 'rivale'. Tra queste, gli. Incassato il dietrofront di Alessandro Gentile, che ha deciso di restare all'Olimpia Milano, i texani hanno proposto: quadriennale da 118 milioni di dollari (26.5 il primo anno, 28.3 il secondo, 30.4 per il terzo, 32.7 nell'ultimo). E il numero 13 di Houston ha detto sì, per la gioia del coach: "Non ho avuto dubbi sul rinnovo con Houston - ha detto Harden - La mia vita è qui. La gente sottovaluta questa squadra". Ma quello di Harden non è l'unico rinnovo siglato nelle ultime ore, come riportato dall'infallibile Adrian Wojnarowski. I Miami Heat sarebbero ad un passo a continuare l'avventura: quest'ultimo è tentato dai Brooklyn Nets, ma gli Heat avrebbero deciso di pareggiare la loro offerta. Nel frattempo, Miami si è anche assicurata le prestazioni di James Johnson e Wayne Ellington. Anchee i Portland Trail Blazers continueranno insieme: quadriennale da 41 milioni di dollari per l'ala 24enne, che si trovava in regime di free agent. Stesso discorso per i New Orleans Pelicans, che avrebbero convintoa rifirmare per la franchigia della Louisiana. Per lui pronto un contratto biennale da 4,1 milioni di dollari. Triplo colpo per i Grizzlies:. Fa scalpore il contratto firmato da Davis: triennale da 4 milioni di dollari, il più alto di sempre per un 'rookie' scelto al secondo giro. Infine, news su: sembra proprio che i Boston Celtics abbiano rinunciato a puntare sul 24enne, ritirando la qualifyng offer. Notizia che non coglie di sorpresa:. Sullinger diventa pertanto un 'unrestricted free agent'.