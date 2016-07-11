Messina: "Siamo tristissimi". Petrucci: "Tanta amarezza, ma bisogna ripartire"

"È una sconfitta tristissima, dispiace molto per i giocatori, per la Federazione, per il basket italiano e per tutti i tifosi"., dopo la disfatta nella finale del torneo preolimpico di Torino, dove l'Italia è stata sconfitta all'overtime dalla Croazia (84-78) e ha dovuto abbandonare definitivamente le speranze di partecipazione alle. Delusione enorme nell'ambiente azzurro, anche perchè ci si aspettava onestamente qualcosa di più da un gruppo composto da molti "NBA",. Messina individua la causa della sconfitta nella partenza ad handicap:. Da quel momento in poi, per l'Italbasket, la strada verso Rio è stata tutta in salita. "Siamo partiti male - ha detto il c.t. azzurro -, abbiamo avuto delle opportunità, chiedo scusa perché ho fallito l'obiettivo.e non ho nulla di cui potermi lamentare, hanno dato tutto quello che potevano, non siamo riusciti a chiudere questa partita, non posso che ringraziarli del fatto che mi hanno permesso di poterli allenare., la squadra ci ha messo un sacco di impegno, abbiamo sbagliato, abbiamo perso e la Croazia va avanti". "C'è tanta amarezza". E' laconico il commento del presidente della Federbasket,, che però invita a rimboccarsi le maniche e ripartire subito: ". Complimenti ai ragazzi per il grande impegno che hanno messo in questa stagione e complimenti al coach e allo staff tecnico per il grande lavoro". Un plauso anche allo splendido pubblico di Torino: "I 15 mila del PalaAlpitour non possano essere stati un caso:, forse più sugli spalti che sul parquet che regala gioie e, spesso, dolori". Insieme alla Croazia, hanno staccato il pass per Rio 2016 anche la, che ha sconfitto il Portorico nella finale di Belgrado (108-77), e la, che ha invece superato il Canada a Manila (83-74).