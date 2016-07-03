NBA, mercato: Noah raggiunge Rose a New York, colpo Howard per gli Hawks

Le formazioni che partecipano al massimo campionato professionistico statunitense si stanno attrezzando per farsi trovare pronte alla partenza della prossima stagione. I primi colpi sono stati già annunciati da giorni: su tutti il passaggio di Derrick Rose ai New York Knicks. Da ieri, un altro pezzo dei Bulls si trasferisce a New York:, che ha firmato un quadriennale da 72 milioni con il sodalizio di Phil Jackson, allenato da coach Jeff Hornacek. I Knicks, con l'ingaggio di un lungo di esperienza e combattività come Noah - che va ad aggiungersi ai vari Anthony, Porzingis e lo stesso Rose - cominciano ad assumere dei connotati particolarmente interessanti: la dirigenza ha fatto ampiamente il suo dovere,. Il centro, dopo tre stagioni con gli Houston Rockets, torna nella sua città natale: lo ha riferito il suo agente, Perry Rogers. Howard ha firmato un contratto triennale da 70,5 milioni di dollari. A questo punto Atlanta potrebbe decidere di, corteggiato da molti club: su tutti, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Houston Rockets e Washington Wizards., che ha firmato il contratto più oneroso di tutti i tempi nella storia dell'NBA: 153 milioni in 5 anni, superati i 150 di Damian Lilliard con i Portland Trail Blazers. Sul play era forte l'interessamento dei Dallas Mavericks, che avevano offerto un quinquennale da 94 milioni, ma nulla hanno potuto dinanzi all'offerta mastodontica dei Grizzlies., per lui quinquennale a 120 milioni di dollari. Anche in questo caso si erano fatti sotto i Mavericks, ma Charlotte è riuscita a tenere il giocatore sborsando fior di quattrini.e mette a tacere le voci che volevano un suo imminente passaggio ai Los Angeles Lakers. Per lui quiquennale a 139 milioni di dollari., proveniente dai campioni in carica dei Cleveland Cavaliers, con cui ha però trovato poco spazio nella stagione trascorsa.