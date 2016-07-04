Italia, obiettivo Rio 2016: esordio stasera con la Tunisia, Belinelli c'è

E si comincia. Dopo la cocente delusione agli Europei di calcio in Francia, doveè stata eliminata solo ai calci di rigore dai campioni del mondo della Germania, tocca all'Italbasket provare a regalare una grande gioia all'Italia sportiva,. Prende il via oggi, infatti,, che decreterà una delle ultime tre nazionali che voleranno in Brasile. Si comincia con Grecia-Iran alle 18, mentre stasera è il turno degli azzurri,. I nordafricani sono l'avversario più 'comodo' tra le cinque che contenderanno all'Italbasket l'accesso alle Olimpiadi. L'altra formazione nel girone è la, un impegno decisamente più complicato per gli uomini di Ettore Messina. L'altro girone è composto da. Messina ha scelto i suoi 12 condottieri: oltre ai confermatissimi Belinelli, Bargnani, Gallinari, Hackett, Gentile e Cusin, il coach ha messo dentro Poeta, Tonut e Aradori e ha lasciato fuori Della Valle e Cinciarini. "Una squadra versatile - ha detto Ettore Messina - con una buona dose disu avversari anche diversi, disponibilità dei propri giocatori a farsi un passaggio in più". Il coach italiano, richiamato dopo quasi vent'anni sulla panchina azzurra, deve spezzare la maledizione olimpica: l'ultima apparizione italiana è datata 2004,. Da quel momento in poi solo delusioni per l'Italbasket. Il capitano dell'Italia,, prova ad infondere la giusta sicurezza: "Siamo sicuri delle cose che abbiamo preparato - dice Datome - in tornei come questi bisogna stare sempre sul pezzo, attenti a ogni dettaglio.anche perché composto da ragazzi che già da tanti anni lavorano assieme. Tanti di noi hanno vinto a livello europeo con i club, altri vinceranno,, non i titoli che hai in bacheca". Confermata la maschera protettiva perdopo la frattura dell'osso mascellare rimediata nell'amichevole pre-torneo contro il Canada. Dovrebbe essere regolarmente in campo, salvo complicazioni.