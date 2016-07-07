NBA, mercato: Wade ai Bulls, Golden State prende West e pensa a Ray Allen
Il mercato NBA ha regalato negli ultimi giorni colpi da capogiro. Dal passaggio di Rose e Noah ai New York Knicks, al trasferimento di Gasol ai San Antonio Spurs, fino a quella che fino ad ora è davvero l'operazione dell'estate: Kevin Durant ha infatti firmato per i Golden State Warriors, andando così a rinforzare un team già fortissimo e dotato di fenomeni come Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. E i gialloblu di Oakland sembrano non essere ancora sazi. I Warriors, infatti, hanno messo a segno un altro colpo: da San Antonio arriva l'ala forte David West, che ha firmato per un anno al minimo salariale (circa 1,3 milioni di dollari). Una scelta, quella del 'risparmio', non nuova per West, che da sempre preferisce puntare a vincere che a guadagnare. Finita? Macchè. Golden State sta provando ad assicurarsi anche il miglior tiratore da tre di tutti i tempi. Stiamo parlando di Ray Allen, che a 41 anni sembra pronto a rimettersi in gioco, tanto che avrebbe già avviato i contatti con Spurs, Clippers, Cavaliers e appunto i Warriors. Allen è fermo dal 2014, quando sfiorò il secondo anello consecutivo con i Miami Heat: da allora nessuna casacca per il veterano - pur non annunciando mai alcun ritiro - che starebbe meditando il grande ritorno in scena. Allen ha dalla sua circa 1300 partite in NBA e due titoli con Boston (2008) e Miami (2013). Per ora resta una suggestione, ma visti i fuochi d'artificio di questo mercato NBA è lecito aspettarsi di tutto. Intanto nelle ultime ore è stato ufficializzato un altro trasferimento importante: Dwyane Wade passa dai Miami Heat ai Chicago Bulls. Un colpo per i 'Tori' era nell'aria, dato che in una settimana hanno perso Rose, Noah e Gasol (ma hanno ingaggiato Rondo, ndr). La guardia 34enne firmerà con Chicago un contratto biennale da 47.5 milioni di dollari con opzione del giocatore sul 2017-18.
