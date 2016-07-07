NBA, mercato: Wade ai Bulls, Golden State prende West e pensa a Ray Allen

. Dal passaggio di Rose e Noah ai New York Knicks, al trasferimento di Gasol ai San Antonio Spurs, fino a quella che fino ad ora è davvero l'operazione dell'estate:ha infatti firmato per i Golden State Warriors, andando così a rinforzare un team già fortissimo e dotato di fenomeni come Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. E i gialloblu di Oakland sembrano non essere ancora sazi. I Warriors, infatti, hanno messo a segno un altro colpo:, che ha firmato per un anno al minimo salariale (circa 1,3 milioni di dollari). Una scelta, quella del 'risparmio', non nuova per West, che da sempre preferisce puntare a vincere che a guadagnare. Finita? Macchè. Golden State sta provando ad assicurarsi anche il miglior tiratore da tre di tutti i tempi. Stiamo parlando di, che a 41 anni sembra pronto a rimettersi in gioco, tanto che avrebbe già avviato i contatti con Spurs, Clippers, Cavaliers e appunto i Warriors., quando sfiorò il secondo anello consecutivo con i Miami Heat: da allora nessuna casacca per il veterano - pur non annunciando mai alcun ritiro - che starebbe meditando il grande ritorno in scena.. Per ora resta una suggestione, ma visti i fuochi d'artificio di questo mercato NBA è lecito aspettarsi di tutto. Intanto nelle ultime ore è stato ufficializzato un altro trasferimento importante:. Un colpo per i 'Tori' era nell'aria, dato che in una settimana hanno perso Rose, Noah e Gasol (ma hanno ingaggiato Rondo, ndr). La guardia 34enne firmerà con Chicago un contratto biennale da 47.5 milioni di dollari con opzione del giocatore sul 2017-18.