Preolimpico, sarà Italia-Messico. L'altra semifinale è Grecia-Croazia
di Redazione
07/07/2016
Sarà il Messico a sfidare l'Italia nella semifinale del torneo preolimpico di Torino. I centroamericani sono usciti sconfitti dall'ultimo match del girone contro la Grecia (86-70), ma non hanno affatto demeritato. Gli uomini di Katsikaris, infatti, hanno dovuto faticare parecchio per regolare gli avversari, che hanno ceduto soltanto nella ripresa. Una partita, quella della Grecia, che ha ricordato molto l'esordio degli azzurri contro la Tunisia: ad un primo tempo balbettante e incerto, contornato da diversi errori, ha fatto da contraltare una seconda frazione all'altezza della fama, che ha permesso ai greci di guadagnarsi il primo posto nel girone e la semifinale contro la Croazia. Nella prima parte di gara sono stati i greci ad inseguire. I messicani, molto ben messi in campo e spietati al tiro dall'arco, riuscivano a condurre il match tenendo dietro il quintetto di Katsikaris, che faticava a trovare le giocate consuete. Bravi comunque i greci a non perdere la calma e a contenere il distacco sempre dentro i 5 punti, anche perchè nella ripresa ci hanno pensato Antetokounmpo e Bourousis a ristabilire le gerarchie: parziale di 27-13 nel terzo quarto, e il Messico si squaglia. In semifinale, come detto, la Grecia troverà la Croazia, che nell'ultima gara del girone ha superato 72-52 la Tunisia. Anche qui il risultato non dice tutta la verità: come contro l'Italia, i nordafricani hanno disputato un ottimo primo tempo, imbrigliando i più quotati avversari. Nel secondo tempo la Croazia si è affidata a Bogdanovic, che si è reso protagonista del parziale decisivo (22-12) a favore degli uomini di Petrovic. Sarà Italia-Messico, quindi. Avversario non impossibile per gli azzurri, ma meglio fare attenzione per evitare brutte sorprese. In particolare, occhio alla guardia Francisco Cruz e all'ala Hector Hernandez: in queste due sfide hanno dimostrato che possono far male. Venerdì si comincia alle 16:30 con la prima semifinale, Grecia-Croazia. Alle 21 tocca agli uomini di coach Messina contro il Messico. Le vincenti disputeranno la finalissima, che decreterà la Nazionale che potrà volare alle Olimpiadi di Rio 2016.
