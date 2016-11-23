NBA, Oklahoma ancora ko. Momento d'oro per i Knicks, Denver batte Chicago

Sesta sconfitta nelle ultime otto partite:, che ieri notte è caduta anche sul parquet dei Los Angeles Lakers (111-109), che pure sembravano essersi un pò persi dopo lo spumeggiante avvio di stagione.. Che fa ampiamente il suo, eh, intendiamoci: anche ieri 34 punti, 13 assist e 8 rimbalzi, oltre a diverse giocate da fuoriclasse. Ma ai Thunder non può bastare. E infatti non basta:agli uomini di coach Donovan con una bomba da fuori che certifica il settimo rovescio per OKC in 15 partite. I gialloviola losangelini erano anche privi del talento D'Angelo Russell (sostituito da Calderon),(sei giocatori in doppia cifra, 14/27 da tre), con un ottimo contributo anche dalla panchina. Coach Walton può sfregarsi le mani: la sua squadra è più viva che mai. Chi vive un momento d'oro è certamente New York: quarta vittoria nelle ultime 5 partite per i Knicks, che al Madison Square Garden regolano Portland,. Per i padroni di casa da sottolineare la consueta grande performance di(31 punti, seconda prestazione stagionale) che rimedia alla prolificità meno evidente del solito di Carmelo Anthony e Derrick Rose:e poi dell'allungo decisivo nelle battute finali. Situazione opposta per i Trail Blazers: quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, un Lillard lontano dalla migliore condizione, e stasera si va a Cleveland. La terza vittoria di fila dei Pelicans ha un protagonista su tutti:, dato che da quando è tornato lui New Orleans non ne ha più sbagliata una. Espugnata Atlanta (94-112), che va in barca anche a causa di una difesa davvero da rivedere., per gli Hawks è il terzo ko consecutivo. Se Chicago non vince a Denver dal 2006 ci sarà un motivo. I Bulls non ci sono riusciti nemmeno stavolta:, nonostante altri 35 punti di Jimmy Butler. Bene Gallinari (15 punti e 5 rimbalzi), autore di un'importante tripla a 1'39'' dal termine che ha regalato il +4 ai padroni di casa.dopo il momentaneo pareggio Bulls.