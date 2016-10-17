NBA, preseason: Denver (senza Gallinari) vince a Portland 106-97

, che espugnano il parquet dei Portland Trail Blazers nella scorsa giornata di preseason. I Nuggets, privi anche di Emmanuel Mudiay, sono riusciti ad imporsi su Portland per 106-97:, capaci di realizzare rispettivamente 18 e 17 punti e di trascinare al successo Denver. Portland si è affidata all'ottima verve di McCollum (20 punti con 4/6 da tre), praticamente inesistente: 4 punti, 1/10 dal campo e nemmeno uno spunto degno della sua classe. Nella notte si sono giocati altri due match, che hanno visto, che hanno regolato rispettivamente Orlando e Minnesota. Atlanta parte male, ma con il passare dei minuti riesce ad agguantare Orlando e a compiere il sorpasso decisivo,, autori di 19 punti a testa. Per i Magic belle prove di Ibaka (25 punti) e Fournier (22) ma insufficienti per evitare la sconfitta. Finisce 105-98 per gli Hawks. Oklahoma passeggia contro Minnesota: 94-112 il punteggio a favore dei Thunder,Niente male la performance di Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi). I Timberwolves si consolano con i 18 punti di John Lucas III.La National Basketball Association (NBA) e la National Basketball Player Association (NBPA) si incontreranno di nuovo mercoledì:All'ordine del giorno spicca la discussione sul‘anti-lockout’., ma per entrambe le parti è disponibile una clausola per uscire dal contratto entro il prossimo(a 5 anni dalla stipulazione dell’accordo). L'obiettivo di entrambe le parti è proprio quello di arrivare alla definizione di un nuovo accordo prima del 15 dicembre.