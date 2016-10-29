NBA, risorge Golden State: un super Davis non basta ai Pelicans (114-122)

Buona la... seconda. Dopo lo sberlone a cinque dita preso all'esordio all'Oracle Arena contro i San Antonio Spurs,in questa NBA 2016/2017. Lo fa su un parquet affatto semplice, quello dei New Orleans Pelicans, mostrando anche diversi miglioramenti rispetto alla prima partita (e non è che ci volesse molto...)., ma stavolta funziona tutto il roster di coach Kerr. Gli "Splash Brother" realizzano rispettivamente 28 (Klay Thompson) e 23 punti (Steph Curry). Tutto a posto quindi? No, affatto: i Warriors hanno ripreso la strada verso l'anello, senza dubbio, ma ci sono ancora diversi aspetti su cui Kerr dovrà lavorare parecchio., apparsa poco brilante anche a New Orleans. I Pelicans possono consolarsi con un gigantesco Anthony Davis: i 45 punti messi a segno contro Golden State (mica pizza e fichi) gli consegnano un record niente male, dato che il 23enne diventa. Si scrive Russell Westbrook, si legge "flagello di Dio":, 13 rimbalzi e 10 assist, risultando assolutamente decisivo nella vittoria all'overtime di Oklahoma contro i Suns (113-110). Vincono anche i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers (91-94), che sconfiggono i Toronto Raptors grazie ad una grande prova di Kyrie Irving., bravi ad espugnare il parquet dei Miami Heat (91-97): l'italiano, nei 28 minuti in cui è stato in campo, è riuscito a totalizzare 12 punti., mentre i Lakers devono soccombere a Salt Lake City: gli Utah Jazz battono Los Angeles 96-89.