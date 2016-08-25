NBA, ritiro definitivo per Ray Allen?

In molti ci avevano sperato. E le notizieavevano già fatto sognare molti tifosi dell'ex cestista statunitense. Ma a quanto pare, quella che sembrava un'ipotesi realizzabileSecondo quanto riportato da Pianetabasket.com,Ray Allen è fermo da due anni per scelta: negli ultimi tempi erano stati molti i contatti con diverse franchigie NBA, che hanno provato a convincere la guardia a tornare sul parquet. Tra queste,Negli ultimi tempi, le possibilità più concrete per Allen riguardavano Milwaukee e Boston. Ma se i Bucks hanno optato per l'ingaggio del veterano, chiudendo per il momento le porte ad Allen, Boston non sembra particolarmente convinta nel prendere un giocatore sulla quarantina, fermo oltretutto da circa 48 mesi."E 'un vero fratello". Il nuovo campione dei Golden State Warriors,ha rivolto pensieri molto affettuosi nei confronti di. "Questo è il mio ragazzo. Ammiro Carmelo da quando avevo 15 anni.E una volta ho avuto l'opportunità di lavorare con lui e imparare a conoscerlo un po 'meglio - spiega Durant - ho chiesto il suo consiglio per alcune cose,Dal momento che veniamo dalla stessa regione - continua KD - ha capito che volevo entrare in contatto con lui, e d'altronde le sue intenzioni erano le stesse. E' stato tutto molto naturale - ha detto Durant - lui è davvero un buon amico". L'NBA li ha resi ottimi amici, ma di certo, conquistato con la Nazionale a stelle e strisce (battuta in finale la Serbia, ndr), ha ulteriormente rafforzato i rapporti tra i due grandi campioni.