NBA, ritiro definitivo per Ray Allen?
di Redazione
25/08/2016
In molti ci avevano sperato. E le notizie sul probabile ritorno sulle scene di Ray Allen avevano già fatto sognare molti tifosi dell'ex cestista statunitense. Ma a quanto pare, quella che sembrava un'ipotesi realizzabile resterà, appunto, solo un sogno. Secondo quanto riportato da Pianetabasket.com, Ray Allen avrebbe deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo. Ray Allen è fermo da due anni per scelta: negli ultimi tempi erano stati molti i contatti con diverse franchigie NBA, che hanno provato a convincere la guardia a tornare sul parquet. Tra queste, Cleveland, San Antonio, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Negli ultimi tempi, le possibilità più concrete per Allen riguardavano Milwaukee e Boston. Ma se i Bucks hanno optato per l'ingaggio del veterano Jason Terry, chiudendo per il momento le porte ad Allen, Boston non sembra particolarmente convinta nel prendere un giocatore sulla quarantina, fermo oltretutto da circa 48 mesi. DURANT: CARMELO ANTHONY E' UN FRATELLO "E 'un vero fratello". Il nuovo campione dei Golden State Warriors, Kevin Durant, ha rivolto pensieri molto affettuosi nei confronti di Carmelo Anthony. "Questo è il mio ragazzo. Ammiro Carmelo da quando avevo 15 anni. Volevo essere Carmelo. E una volta ho avuto l'opportunità di lavorare con lui e imparare a conoscerlo un po 'meglio - spiega Durant - ho chiesto il suo consiglio per alcune cose, e questo ha reso il nostro rapporto ancora più facile. Dal momento che veniamo dalla stessa regione - continua KD - ha capito che volevo entrare in contatto con lui, e d'altronde le sue intenzioni erano le stesse. E' stato tutto molto naturale - ha detto Durant - lui è davvero un buon amico". L'NBA li ha resi ottimi amici, ma di certo il recente oro olimpico a Rio 2016, conquistato con la Nazionale a stelle e strisce (battuta in finale la Serbia, ndr), ha ulteriormente rafforzato i rapporti tra i due grandi campioni.
