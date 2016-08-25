Los Angeles in fermento per il Kobe Bryant Day. Una fattoria celebra LeBron... con un labirinto nel mais

La città di Los Angeles ha deciso di festeggiare nella giornata odierna il suo campionissimo, che ha annunciato il ritiro dal basket giocato durante la stagione appena trascorsa. La metropoli californiana ha così istituito il Kobe Bryant Day, che cade il giorno successivo al compleanno dell'ex cestista statunitense (che ha compiuto 38 anni, ndr). Non a caso,nel corso della sua lunga carriera, caratterizzata da ben 5 anelli nelle fila dei Los Angeles Lakers, oltre a due ori olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012). Nel frattempo, Bryant si sta già dando da fare nella sua nuova vita post ritiro. Oltre alla collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per la promozione del basket e della "Mamba Mentality" nel nostro Paese, è notizia recente, che si sta lanciando come 'venture capitalist' insieme all'imprenditore Jeff Stibel sul mercato dei prodotti tecnologici: il progetto si chiamerà proprio Bryant Stibel.Un labirinto nel mais per celebrare Lebron James. E' quanto realizzato nei dintorni di Cleveland in una fattoria americana, nota in tutto lo stato dell'Ohio grazie ai suoi labirinti nel grano., che si estenderà per 7 acri (circa 28.000 metri quadri) e sarà composta da alcune scritte, dal Larry O’Brien Trophy e dal profilo di King James. Il labirinto di mais, denominato Believeland, è chiaramente dedicato all'impresa dei Cavaliers, capaci di strappare l'anello ai fortissimi Golden State Warriors, battuti 4-3 in finale nella scorsa stagione.: in seguito, ci sarà la Cerimonia di consegna degli Anelli ai Campioni NBA 2016.