NBA, Rockets straordinari: decima di fila! Golden State umilia Portland (135-90)

Altra vittoria dei Rockets, che espugnano il parquet dei Minnesota Timberwolves e conquistano così il decimo successo consecutivo.quello portato avanti dagli uomini di, che stanno regalando un mese di Dicembre da favola ai propri tifosi. Ieri la gara è stata durissima: c'è voluto un supplementare (109-111 dts) per avere la meglio su Minnie, sospinta come al solito da un grandioso(41 punti e 15 rimbalzi). Ma è nei momenti decisivi che serve lo spunto del campionissimo, e di questi tempi in pochi sono all'altezza di James Harden., quando mette a segno 10 dei suoi 28 punti complessivi, ai quali bisogna aggiungere 13 assist e 9 rimbalzi (sfiorata la tripla doppia). I Timberwolves (28 punti anche per Anderson) hanno lottato strenuamente fino all'ultimo secondo:(-1 a 5 secondi dalla fine), ma poi dalla lunetta è ancora Harden - manco a dirlo - a scrivere la parola fine sul match. D'Antoni può fregarsi le mani: si prospetta davvero un buon Natale a Houston.: nessuno fino ad ora aveva rifilato un distacco così ampio alla sua avversaria. Ci è riuscita Golden State, e non serviva la palla di vetro per immaginare che un'impresa del genere potesse essere realizzata dai fenomeni in gialloblu., si aggiudicano la 24esima vittoria su 28 match (miglior record NBA) e puntano con decisione al record dell'anno scorso (73 vittorie). Un dominio talmente ampio, quello di ieri sera, che nell'ultimo quarto Kerr ha richiamato in panchina tutti gli uomini migliori.davanti ai suoi amici e parenti (è originario di Oakland, ndr). Vincono anche i Cavs (119-108), che superano i Lakers nonostante i 32 punti dell'ottimo Young. A fare la differenza a favore di Cleveland. Ottima prestazione anche quella del solito Kevin Love (27 punti). Bene OKC, che sul proprio parquet sconfigge 114-101 i Phoenix Suns:(26 punti, 22 assist e 11 rimbalzi).